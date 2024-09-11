Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Дрездені раптово обвалився міст через річку Ельба та спричинив хаос в місті arrow

У Дрездені раптово обвалився міст через річку Ельба та спричинив хаос в місті

11 вересня 2024 14:35
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
У Німеччині обвалився міст через річку Ельба
Обвалений міст у Дрездені. Фото: REUTERS/Matthias Rietschel
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

У Німеччині, в центрі Дрездена, вранці 11 вересня обвалився міст через річку Ельба. Через падіння моста мешканці залишились без водопостачання, а рух автомобілів зупинився.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Читайте також:

У Дрездені обвалився міст

Міст Кароли, що в центрі Дрездена, з невстановлених причин обвалився вранці  середу, 11 вересня. Внаслідок аварії на мості, у місті виник транспортний колапс. Міст є одним із чотирьох у місті, які перетинають річку Ельба. 

На щастя, внаслідок руйнування мосту ніхто не постраждав, там нікого не було, оскільки аварія сталася в ранню годину. Останній трамвай проїхав мостом лише за 18 хвилин до обвалу о 03:08. Втім, на ключовій водній артерії міста наразі паралізовано рух автомобілів та суден.

  • У Дрездені раптово обвалився міст через річку Ельба та спричинив хаос в місті - фото 1
    Аварія на мості у Дрездені. Фото: REUTERS/Matthias Rietschel
  • У Дрездені раптово обвалився міст через річку Ельба та спричинив хаос в місті - фото 2
    Міст впав у річку в Дрездені. Фото: REUTERS/Matthias Rietschel
  • У Дрездені раптово обвалився міст через річку Ельба та спричинив хаос в місті - фото 3
    Вид на зруйнований міст. Фото: REUTERS/Matthias Rietschel
  • У Дрездені раптово обвалився міст через річку Ельба та спричинив хаос в місті - фото 4
    Який вигляд має міст. Фото: REUTERS/Matthias Rietschel
  • У Дрездені раптово обвалився міст через річку Ельба та спричинив хаос в місті - фото 5
    Міст у воді Ельби. Фото: REUTERS/Matthias Rietschel
  • У Дрездені раптово обвалився міст через річку Ельба та спричинив хаос в місті - фото 6
    Вид здалека на аварійний міст. Фото: REUTERS/Matthias Rietschel
1 / 6

Відомо, що у місті скоротили час роботи двох дрезденських трамвайних ліній. 

 "Досі існує гостра небезпека для життя та ризик обвалення", — сказав речник пожежної бригади Майкл Кларе.

Вулиці навколо мосту також постраждали від обвалу. 

"Крім того, через прорив двох великих труб централізованого опалення ми маємо проблему, повну зупинку постачання гарячої води у всій столиці землі Дрездені", — сказав Кларе.

Міст у Дрездені нещодавно реставрували

У ЗМІ заявили, що востаннє міст реставрували з 2019 по 2021 рік. Він має історичне значення — його збудували у 1895 році, але оригінальний вигляд мосту не зберігся, адже наприкінці Другої світової війни його підірвали для зупинення наближення радянської армії. Реконструкція тривала з 1967 по 1971 рік.

У Києві масово падають мости

Зазначимо, що столиця України "багата" на мости в аварійному стані. Деякі з них вже завалилися і потребують негайного ремонту. Наприкінці вересня 2023 року у Києві раптово завалився Дегтярівський міст, що пов'язали з встановленням неякісних балок.

Влітку, 2024 року у Києві обвалилася частина Повітрофлотського мосту.

Також цієї ж пори скандал виник й щодо стану мосту Патона та Метро, які є ключовими транспортними артеріями Києва, що сполучають лівий та правий береги. 

Фахівці визнали "критичним" технічний стан мостів Патона та Метро, оскільки вони вже давно відслужили усі можливі терміни експлуатації, влітку там навіть утворився "водоспад" через прорив мережі. За ними ведуть цілодобовий нагляд.

Також важливі новини дня по темі:

 

Німеччина міст ремонт обвалення катастрофа

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:18 Одеський благодійний фонд увійшов до ТОП найбільших в Україні — подробиці

15:14 Мобілізація заброньованого на Львівщині — у ТЦК виступили із заявою

15:13 На Хмельниччині поліція викрила потужну нарколабораторію та вилучили 5000 кущів коноплі

15:03 Перехопили піхоту і "мінуснули" танк — у Третій штурмовій показали удари по окупантах

14:50 Росіяни атакували підприємство у Кам'янському районі — є потерпілі

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

14:48 Начштабу Сил безпілотних систем Гладкий їздив до Росії під час служби у ВМС — що відомо

14:48 Лежать по пустелях — Reuters з'ясувало долю "вагнерівців", які воювали в Бахмуті

14:35 У Дрездені раптово обвалився міст через річку Ельба та спричинив хаос в місті

14:34 Забруднення води у річках — у КМВА заспокоїли жителів Києва

14:28 Нова ера закупівель для армії — Умєров презентував систему DOT-Chain

15:18 Одеський благодійний фонд увійшов до ТОП найбільших в Україні — подробиці

15:14 Мобілізація заброньованого на Львівщині — у ТЦК виступили із заявою

15:13 На Хмельниччині поліція викрила потужну нарколабораторію та вилучили 5000 кущів коноплі

15:03 Перехопили піхоту і "мінуснули" танк — у Третій штурмовій показали удари по окупантах

14:50 Росіяни атакували підприємство у Кам'янському районі — є потерпілі

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

14:48 Начштабу Сил безпілотних систем Гладкий їздив до Росії під час служби у ВМС — що відомо

14:48 Лежать по пустелях — Reuters з'ясувало долю "вагнерівців", які воювали в Бахмуті

14:35 У Дрездені раптово обвалився міст через річку Ельба та спричинив хаос в місті

14:34 Забруднення води у річках — у КМВА заспокоїли жителів Києва

14:28 Нова ера закупівель для армії — Умєров презентував систему DOT-Chain

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

Text

14:10 Нардеп запропонував способи, які вдвічі збільшать дохід до бюджету

Text

13:39 Забруднення річки Десна — експерт повідомив про стан води в Києві

Text

13:00 "Сюрприз" для ЗСУ від Блінкена та президентські дебати в США — ефір День.LIVE

Text

12:59 Бракує суспільного розголосу — нардеп висловився про побиття військового у Смілі

Text

08:00 Забруднення Десни та візит Блінкена і Леммі до Києва — ефір Ранок.LIVE

10 вересня 2024
Text

23:14 У США готуються до дебатів Трампа та Гарріс — ексклюзивні кадри Новини.LIVE

Text

18:42 Повітряні тривоги — як ставляться до них одесити сьогодні

Text

17:50 Плани США щодо закінчення війни в Україні та новий задум Кремля — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Експерт пояснив, чому частина українських ФОПів у Польщі закриваються

Text

15:04 Нардеп сказав, яка категорія українців повертатиметься з-за кордону після війни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

8 вересня 2024

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже