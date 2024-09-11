У Німеччині обвалився міст через річку Ельба

Обвалений міст у Дрездені. Фото: REUTERS/Matthias Rietschel

У Німеччині, в центрі Дрездена, вранці 11 вересня обвалився міст через річку Ельба. Через падіння моста мешканці залишились без водопостачання, а рух автомобілів зупинився.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

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Міст Кароли, що в центрі Дрездена, з невстановлених причин обвалився вранці середу, 11 вересня. Внаслідок аварії на мості, у місті виник транспортний колапс. Міст є одним із чотирьох у місті, які перетинають річку Ельба.

На щастя, внаслідок руйнування мосту ніхто не постраждав, там нікого не було, оскільки аварія сталася в ранню годину. Останній трамвай проїхав мостом лише за 18 хвилин до обвалу о 03:08. Втім, на ключовій водній артерії міста наразі паралізовано рух автомобілів та суден.

Аварія на мості у Дрездені. Фото: REUTERS/Matthias Rietschel

Міст впав у річку в Дрездені. Фото: REUTERS/Matthias Rietschel

Вид на зруйнований міст. Фото: REUTERS/Matthias Rietschel

Який вигляд має міст. Фото: REUTERS/Matthias Rietschel

Міст у воді Ельби. Фото: REUTERS/Matthias Rietschel

Вид здалека на аварійний міст. Фото: REUTERS/Matthias Rietschel 1 / 6

Відомо, що у місті скоротили час роботи двох дрезденських трамвайних ліній.

"Досі існує гостра небезпека для життя та ризик обвалення", — сказав речник пожежної бригади Майкл Кларе.

Вулиці навколо мосту також постраждали від обвалу.

"Крім того, через прорив двох великих труб централізованого опалення ми маємо проблему, повну зупинку постачання гарячої води у всій столиці землі Дрездені", — сказав Кларе.

Міст у Дрездені нещодавно реставрували

У ЗМІ заявили, що востаннє міст реставрували з 2019 по 2021 рік. Він має історичне значення — його збудували у 1895 році, але оригінальний вигляд мосту не зберігся, адже наприкінці Другої світової війни його підірвали для зупинення наближення радянської армії. Реконструкція тривала з 1967 по 1971 рік.

У Києві масово падають мости

Зазначимо, що столиця України "багата" на мости в аварійному стані. Деякі з них вже завалилися і потребують негайного ремонту. Наприкінці вересня 2023 року у Києві раптово завалився Дегтярівський міст, що пов'язали з встановленням неякісних балок.

Влітку, 2024 року у Києві обвалилася частина Повітрофлотського мосту.

Також цієї ж пори скандал виник й щодо стану мосту Патона та Метро, які є ключовими транспортними артеріями Києва, що сполучають лівий та правий береги.

Фахівці визнали "критичним" технічний стан мостів Патона та Метро, оскільки вони вже давно відслужили усі можливі терміни експлуатації, влітку там навіть утворився "водоспад" через прорив мережі. За ними ведуть цілодобовий нагляд.