В Германии обрушился мост через реку Эльба

Обрушенный мост в Дрездене. Фото: REUTERS/Matthias Rietschel

В Германии, в центре Дрездена, утром 11 сентября обрушился мост через реку Эльба. Из-за падения моста жители остались без водоснабжения, а движение автомобилей остановилось.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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В Дрездене обрушился мост

Мост Каролы в центре Дрездена по неустановленным причинам обрушился утром в среду, 11 сентября. В результате аварии на мосту, в городе возник транспортный коллапс. Мост является одним из четырех в городе, пересекающих реку Эльба.

К счастью, в результате разрушения моста никто не пострадал, там никого не было, поскольку авария произошла в ранний час. Последний трамвай проехал по мосту всего за 18 минут до обвала в 03:08. Впрочем, на ключевой водной артерии города парализовано движение автомобилей и судов.

Авария на мосту в Дрездене. Фото: REUTERS/Matthias Rietschel

Мост упал в реку в Дрездене. Фото: REUTERS/Matthias Rietschel

Вид на разрушенный мост. Фото: REUTERS/Matthias Rietschel

Как выглядит мост. Фото: REUTERS/Matthias Rietschel

Мост в воде Эльбы. Фото: REUTERS/Matthias Rietschel

Вид издалека на аварийный мост. Фото: REUTERS/Matthias Rietschel 1/6 ​ 6

Известно, что в городе сократили время работы двух дрезденских трамвайных линий.

"До сих пор существует острая опасность для жизни и риск обрушения", — сказал спикер пожарной бригады Майкл Кларе.

Улицы вокруг моста также пострадали от обрушения.

"Кроме того, из-за прорыва двух больших труб централизованного отопления мы имеем проблему, полную остановку снабжения горячей водой во всей столице земли Дрездене", — сказал Кларе.

Мост в Дрездене недавно реставрировали

В СМИ заявили, что последний раз мост реставрировали с 2019 по 2021 год. Он имеет историческое значение — он был построен в 1895 году, но оригинальный вид моста не сохранился, ведь в конце Второй мировой войны его взорвали для остановки приближения советской армии. Реконструкция проходила с 1967 по 1971 год.

В Киеве массово падают мосты

Столица Украины "богата" на мосты в аварийном состоянии. Некоторые из них уже рухнули и нуждаются в немедленном ремонте. В конце сентября 2023 года в Киеве внезапно рухнул Дегтяровский мост, что сначала связали с установкой некачественных балок.

Летом, 2024 года, в Киеве обрушилась часть Воздухофлотского моста.

Также в эту пору скандал возник и относительно состояния моста Патона и Метро, которые являются ключевыми транспортными артериями Киева, соединяющими левый и правый берега.

Специалисты признали "критическим" техническое состояние мостов Патона и Метро, поскольку они уже давно отслужили все возможные сроки эксплуатации, летом там даже образовался "водопад" из-за прорыва сети. За ними ведут круглосуточный надзор.