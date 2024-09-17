В Амурской области РФ разбился вертолет Robinson R66

Упал в тайге на болотах — в России разбился вертолет с пассажирами на борту
В России вчера, 16 сентября, в Амурской области скрылся с радаров вертолет Robinson R66. На борту вертолета находились три человека — пилот и два пассажира.
Об этом сообщают РосСМИ.
Вертолет Robinson R66 мог упасть в болотистой местности
Об исчезновении с радаров вертолета в российских СМИ сообщили сегодня утром, 17 сентября. Известно, что предыдущее место падения вертолета Robinson R66 в Амурской области — тайга в деревне Золотая Гора.
В 35 километрах от этого населенного пункта на вертолете сработал аварийный маяк — произошло это 16 сентября в 21:00 по местному времени. По предварительным данным, на борту находился пилот и двое пассажиров.
Пропавшие пассажиры работали в ООО "Хэргу". Предприятие является лидером по добыче драгметаллов в области. Борт Robinson R66 принадлежал именно этой компании. Вертолет в тот день совершал облет территории золотодобывающего участка в Зейском округе.
Известно, что сейчас на поиск вертолета вылетел Ми-8Т. Также включены вездеходы и машины, а также 20 человек. Вероятно, он упал на болотистой непроходимой местности в тайге.
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