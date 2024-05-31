Ворог намагаєтья прорвати оборону ЗСУ на кількох напрямках — вечірнє зведення Генштабу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Telegram Сирського

Протягом цієї доби, 31 травня, триває оборонна операція Збройних сил України проти російських загарбників. Українські воїни стримують ворожий наступ на кількох напрямках, завдаючи ворогу нищівних втрат та ламаючи його плани.

Про це говориться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у п'ятницю, 31 травня.

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Ситуація на фронті

Військові повідомляють, що кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 62. Покровський напрямок лишається найнапруженішою ділянкою фронту. Також російські загарбники намагаються атакувати на Куп’янському та Сіверському напрямках.

Разом з тим українські населені пункти зазнають артобстрілів та авіаударів з території Росії.

На Харківському напрямку ворог активізув свої зусилля поблизу Липців. Наразі там тривають бої. З напрямку Бєлгорода ворожі війська завдали удару керованою авіаційною бомбою по Нескучному, з Шебекіно, що на території Російської Федерації, вдарили двома КАБами по Юрченковому, а Білий Колодязь зазнав удару трьома КАБами з території Росії.

На Куп’янському напрямку окупанти наростили кількість бойових зіткнень до семи. Три атаки підрозділи Сил оборони успішно відбили.

Не полишають спроб російські окупанти протиснути оборону України на Сіверському напрямку. З початку доби Сили оборони відбили тут вже п’ять атак.

На Покровському напрямку зараз російські окупанти проводять 11 штурмових дій. Всього з початку доби їх було вже 22. Половину з ворожих атак наші оборонці успішно відбили. Зараз точаться бої поблизу Сокола, Невельського, Нетайлового та Євгенівки.

На Придніпровському напрямку, в районі плацдарму на лівобережжі Дніпра, російський агресор намагається продовжувати активні дії неподалік Кринок. Тут з початку доби захисниками України відбито чотири ворожі штурми.

В Генштабі також зазначили, що на решті напрямків ситуація залишається без змін.

Нагадаємо, у Британії підрахували втрати особового складу Росії на війні в Україні. За їх даними, понад 465 тис. осіб були вбитими або пораненими.

Також ми писали, що українські оператори дронів знищили російський "Град" з боєкомплектом.