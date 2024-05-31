Враг пытается прорвать оборону ВСУ по нескольким направлениям — вечерняя сводка Генштаба

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Telegram Сырского

В течение этих суток, 31 мая, продолжается оборонительная операция Вооруженных сил Украины против российских захватчиков. Украинские воины сдерживают враждебное наступление на нескольких направлениях, нанося врагу сокрушительные потери и ломая его планы.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ в пятницу, 31 мая.

Читайте также:

Ситуация на фронте

Военные сообщают, что количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 62. Покровское направление остается самым напряженным участком фронта. Также российские захватчики пытаются атаковать на Купянском и Северском направлениях.

Вместе с тем украинские населенные пункты подвергаются артобстрелам и авиаударам с территории России.

На Харьковском направлении враг активизировал свои усилия вблизи Липцев. Пока там продолжаются бои. С направления Белгорода вражеские войска нанесли удар управляемой авиационной бомбой по Нескучному, из Шебекино, на территории Российской Федерации, ударили двумя КАБами по Юрченково, а по Белому Колодцу ударили тремя КАБами с территории России.

На Купянском направлении оккупанты нарастили количество боевых столкновений до семи. Три атаки подразделения Сил обороны успешно отразили.

Не оставляют попыток российские оккупанты продавить оборону Украины на Северском направлении. С начала суток Силы обороны отразили здесь уже пять атак.

На Покровском направлении в настоящее время российские оккупанты ведут 11 штурмовых действий. Всего с начала суток их было уже 22. Половину вражеских атак наши защитники успешно отбили. Сейчас ведутся бои вблизи Сокола, Невельского, Нетайлово и Евгеньевки.

На Приднепровском направлении, в районе плацдарма на левобережье Днепра, российский агрессор пытается продолжать активные действия недалеко от Крынок. Здесь с начала суток защитниками Украины отбиты четыре вражеских штурма.

В Генштабе также отметили, что по остальным направлениям ситуация остается без изменений.

Напомним, в Британии подсчитали потери личного состава России на войне в Украине. По их данным, более 465 тыс. человек были убиты или ранены.

Также мы писали, что украинские операторы дронов уничтожили российский "Град" с боекомплектом.