Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Враг пытается прорвать оборону ВСУ по нескольким направлениям — вечерняя сводка Генштаба arrow

Враг пытается прорвать оборону ВСУ по нескольким направлениям — вечерняя сводка Генштаба

31 мая 2024 21:09
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Враг пытается прорвать оборону ВСУ по нескольким направлениям — вечерняя сводка Генштаба
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Telegram Сырского
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В течение этих суток, 31 мая, продолжается оборонительная операция Вооруженных сил Украины против российских захватчиков. Украинские воины сдерживают враждебное наступление на нескольких направлениях, нанося врагу сокрушительные потери и ломая его планы.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ в пятницу, 31 мая.

Читайте также:

Ситуация на фронте

Военные сообщают, что количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 62. Покровское направление остается самым напряженным участком фронта. Также российские захватчики пытаются атаковать на Купянском и Северском направлениях.

Вместе с тем украинские населенные пункты подвергаются артобстрелам и авиаударам с территории России.

На Харьковском направлении враг активизировал свои усилия вблизи Липцев. Пока там продолжаются бои. С направления Белгорода вражеские войска нанесли удар управляемой авиационной бомбой по Нескучному, из Шебекино, на территории Российской Федерации, ударили двумя КАБами по Юрченково, а по Белому Колодцу ударили тремя КАБами с территории России.

На Купянском направлении оккупанты нарастили количество боевых столкновений до семи. Три атаки подразделения Сил обороны успешно отразили.

Не оставляют попыток российские оккупанты продавить оборону Украины на Северском направлении. С начала суток Силы обороны отразили здесь уже пять атак.

На Покровском направлении в настоящее время российские оккупанты ведут 11 штурмовых действий. Всего с начала суток их было уже 22. Половину вражеских атак наши защитники успешно отбили. Сейчас ведутся бои вблизи Сокола, Невельского, Нетайлово и Евгеньевки.

На Приднепровском направлении, в районе плацдарма на левобережье Днепра, российский агрессор пытается продолжать активные действия недалеко от Крынок. Здесь с начала суток защитниками Украины отбиты четыре вражеских штурма.

В Генштабе также отметили, что по остальным направлениям ситуация остается без изменений.

Напомним, в Британии подсчитали потери личного состава России на войне в Украине. По их данным, более 465 тыс. человек были убиты или ранены.

Также мы писали, что украинские операторы дронов уничтожили российский "Град" с боекомплектом.

Украина
потери оккупантов
оккупанты
Генштаб ВСУ
война в Украине
война
ВСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера