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Візит Орбана до Москви — Німеччина посварилася з Угорщиною

6 липня 2024 15:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Німеччина посварилася з Угорщиною після візиту Орбана до Росії
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 5 липня відвідав Москву після візиту в Київ 2 липня. Внаслідок цього Угорщина посварилася з Німеччиною.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував Орбана через його візит до Москви. Після цього Угорщина заявила очільнику МЗС Німеччини, що не буде розмовляти з головною дипломаткою країни Анналеною Бербок.

Орбан зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним в межах так званої "мирної ініціативи", щоб оцінити можливості зупинення війни РФ з Україною. Цей візит спричинив реакцію з боку Шольца та інших лідерів Європейського Союзу, які висловили осуд і зазначили, що він не мав мандату виступати від імені блоку.

Орбан перед зустріччю заявив, що не має наміру представляти 27-членний блок.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок мала намір зустрітися зі своїм угорським колегою в Будапешті 8 липня для переговорів, проте уряд Угорщини раптово скасував цю зустріч. Після візиту Орбана така дискусія між главами МЗС стала б дуже важливою.

Раніше Шольц заявив журналістам, що Орбан не попередив про свої плани поїздки заздалегідь. Він підкреслив, що з погляду зовнішньої політики Європейський Союз представляє Шарль Мішель, а не Угорщина.

Нагадаємо, 5 липня угорський прем'єр прибув до Москви, "щоб вислухати обидві сторони конфлікту", про що заявили у Financial Times. Цю інформацію також підтвердив прессекретар глави угорського уряду Берталан Хавасі.

Своєю чергою прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала звинуватив Орбана в тому, що завдяки його політиці Угорщина грає на боці Росії. А глава Єврокомісії, Урсула фон дер Ляйєн наголосила, що жодне умиротворення Володимира Путіна і жодні поступки не спрацюють. 

росія Німеччина володимир путін Угорщина Анналена Бербок Москва Олаф Шольц Віктор Орбан

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