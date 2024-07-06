Німеччина посварилася з Угорщиною після візиту Орбана до Росії

Візит Орбана до Москви — Німеччина посварилася з Угорщиною
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 5 липня відвідав Москву після візиту в Київ 2 липня. Внаслідок цього Угорщина посварилася з Німеччиною.
Про це повідомляє Bloomberg.
Сварка між Німеччиною та Угорщиною
Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував Орбана через його візит до Москви. Після цього Угорщина заявила очільнику МЗС Німеччини, що не буде розмовляти з головною дипломаткою країни Анналеною Бербок.
Орбан зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним в межах так званої "мирної ініціативи", щоб оцінити можливості зупинення війни РФ з Україною. Цей візит спричинив реакцію з боку Шольца та інших лідерів Європейського Союзу, які висловили осуд і зазначили, що він не мав мандату виступати від імені блоку.
Орбан перед зустріччю заявив, що не має наміру представляти 27-членний блок.
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок мала намір зустрітися зі своїм угорським колегою в Будапешті 8 липня для переговорів, проте уряд Угорщини раптово скасував цю зустріч. Після візиту Орбана така дискусія між главами МЗС стала б дуже важливою.
Раніше Шольц заявив журналістам, що Орбан не попередив про свої плани поїздки заздалегідь. Він підкреслив, що з погляду зовнішньої політики Європейський Союз представляє Шарль Мішель, а не Угорщина.
Нагадаємо, 5 липня угорський прем'єр прибув до Москви, "щоб вислухати обидві сторони конфлікту", про що заявили у Financial Times. Цю інформацію також підтвердив прессекретар глави угорського уряду Берталан Хавасі.
Своєю чергою прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала звинуватив Орбана в тому, що завдяки його політиці Угорщина грає на боці Росії. А глава Єврокомісії, Урсула фон дер Ляйєн наголосила, що жодне умиротворення Володимира Путіна і жодні поступки не спрацюють.
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