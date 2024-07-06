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Визит Орбана в Москву — Германия поссорилась с Венгрией

6 июля 2024 15:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Германия поссорилась с Венгрией после визита Орбана в Россию
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июля посетил Москву после визита в Киев 2 июля. В результате этого Венгрия поссорилась с Германией.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал Орбана из-за его визита в Москву. После этого Венгрия заявила главе МИД Германии, что не будет разговаривать с главным дипломатом страны Анналеной Бербок.

Орбан встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в рамках так называемой "мирной инициативы", чтобы оценить возможность остановки войны РФ с Украиной. Этот визит вызвал реакцию со стороны Шольца и других лидеров Европейского Союза, которые высказали осуждение и отметили, что у него не было мандата выступать от имени блока.

Орбан перед встречей заявил, что не намерен представлять 27-членный блок.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок намеревалась встретиться со своим венгерским коллегой в Будапеште 8 июля для переговоров, однако правительство Венгрии внезапно отменило эту встречу. После визита Орбана такая дискуссия между главами МИД стала бы очень важной.

Ранее Шольц заявил журналистам, что Орбан не предупредил о своих планах поездки заранее. Он подчеркнул, что с точки зрения внешней политики Европейский Союз представляет Шарль Мишель, а не Венгрия.

Напомним, 5 июля венгерский премьер прибыл в Москву, "чтобы выслушать обе стороны конфликта", о чем заявили в Financial Times. Эту информацию также подтвердил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваси.

В свою очередь премьер-министр Чехии Петр Фиала обвинил Орбана в том, что благодаря его политике Венгрия играет на стороне России. А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ни одно умиротворение Владимира Путина и никакие уступки не сработают.

россия Германия владимир путин Венгрия Анналена Бербок Москва Олаф Шольц Виктор Орбан

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