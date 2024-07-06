Германия поссорилась с Венгрией после визита Орбана в Россию

Визит Орбана в Москву — Германия поссорилась с Венгрией
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июля посетил Москву после визита в Киев 2 июля. В результате этого Венгрия поссорилась с Германией.
Об этом сообщает Bloomberg.
Ссора между Германией и Венгрией
Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал Орбана из-за его визита в Москву. После этого Венгрия заявила главе МИД Германии, что не будет разговаривать с главным дипломатом страны Анналеной Бербок.
Орбан встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в рамках так называемой "мирной инициативы", чтобы оценить возможность остановки войны РФ с Украиной. Этот визит вызвал реакцию со стороны Шольца и других лидеров Европейского Союза, которые высказали осуждение и отметили, что у него не было мандата выступать от имени блока.
Орбан перед встречей заявил, что не намерен представлять 27-членный блок.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок намеревалась встретиться со своим венгерским коллегой в Будапеште 8 июля для переговоров, однако правительство Венгрии внезапно отменило эту встречу. После визита Орбана такая дискуссия между главами МИД стала бы очень важной.
Ранее Шольц заявил журналистам, что Орбан не предупредил о своих планах поездки заранее. Он подчеркнул, что с точки зрения внешней политики Европейский Союз представляет Шарль Мишель, а не Венгрия.
Напомним, 5 июля венгерский премьер прибыл в Москву, "чтобы выслушать обе стороны конфликта", о чем заявили в Financial Times. Эту информацию также подтвердил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваси.
В свою очередь премьер-министр Чехии Петр Фиала обвинил Орбана в том, что благодаря его политике Венгрия играет на стороне России. А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ни одно умиротворение Владимира Путина и никакие уступки не сработают.
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