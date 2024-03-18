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Віцепрем'єр Італії закликав визнати Путіна "легітимним президентом" Росії

18 березня 2024 20:38
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Ілля Рябінін
редактор
Віцепрем'єр Італії закликав визнати Путіна "легітимним президентом" Росії
Віцепрем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні. Фото ілюстративне: REUTERS/Alberto Lingria
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Віцепрем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні закликав уряди країн ЄС визнати Володимира Путіна "легітимним президентом" Росії. Це сталося на фоні того, що країни ЄС не визнали його чинним головою країни-терористки.

Про це повідомляє британський телеканал SkyNews.

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В мовнику зазначили, що італійський урядовець з ультраправої італійської політфракції "Ліга", був вірним союзником російського президента до початку віроломного нападу Росії на Україну. Сам же Сальвіні сказав, що вердикт виборців слід прийняти, тому що "коли люди голосують, вони завжди праві".

"Вони проголосували, і ми маємо це визнаємо, сподіваючись, що 2024 рік стане роком миру", — сказав політик журналістам телеканалу на пресконференції у Мілані.

Водночас міністр закордонних справ Антоніо Таяні заявив, що зовнішньополітична позиція Італією "є компетенцією міністра закордонних справ". Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні результати виборів в Росії ще не коментувала. 

Сальвіні не вперше робить ажіотаж

Мовник додає, що у лютому Сальвіні викликав критику в Італії через свою реакцію на смерть російського опозиціонера Олексія Навального. Попри звинувачення Кремля в смерті Навального, він заявив, що вирок слід не виносити, поки "російські лікарі та судді" не встановлять правду. Також журналісти додають, що одіозні коментарі політика ще більше підкреслюють напругу всередині коаліційного уряду в Італії.

Нагадаємо, сьогодні Центральна виборча комісія Росії повідомила, що Володимир Путін за попередніми даними здобув 87,29% голосів на президентських виборах.

Речниця німецького МЗС Крістіане Хофман заявила, що відомство не визнає легітимність політика, оскільки президентські вибори в Росії  не були "ні вільними, ні справедливими".

Також результати "виборів" оцінили глава Європарламенту Шарль Мішель, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон, радник Нацбезпеки Білого Дому Джейк Салліван та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. 

Італія
володимир путін
вибори
уряд
Росія

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