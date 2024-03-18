Путін отримав рекордні 87% на виборах — коли оголосять результати

Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Після обробки 99,75% протоколів Центральна виборча комісія Росії повідомила, що Володимир Путін здобув 87,29% голосів на президентських виборах. Офіційні підсумки виборів будуть оголошені 21 березня.

Про це пише російське видання Meduza.

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Центрвиборчком також оголосив про "рекордну явку" на виборах президента РФ, яка склала 77,44%. Голова ЦВК Елла Памфілова повідомила, що на дільниці зареєстрували понад 87,1 мільйона росіян, які взяли участь у голосуванні.

Ці показники встановили нові рекорди для виборів у президенти Російської Федерації. Раніше найвищу явку на виборах президента зафіксували в 1991 році, коли обирали главу Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки — 74,66%. Також у 2008 році вже була оголошена рекордна явка в XXI столітті, яка склала 69,81%.

У цих виборах друге місце посів Микола Харитонов, який представляв КПРФ та набрав 4,30% голосів. На третьому місці — В'ячеслав Даванков від партії "Нові люди" з результатом 3,84%. Лідер ЛДПР Леонід Слуцький посів останнє місце, набравши 3,21% голосів.

Нагадаємо, що світові лідери приєдналися до Президента України Володимира Зеленського, який засудив перемогу російського диктатора Володимира Путіна на президентських виборах у Росії, які тривали 15-17 березня.

Також ми писали про те, що до участі в голосуванні у виборах президента Росії долучилися й за кордоном. На більшості дільниць лідирує депутат Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації Владислав Даванков.