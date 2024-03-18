Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Путін отримав рекордні 87% на виборах — коли оголосять результати arrow

Путін отримав рекордні 87% на виборах — коли оголосять результати

18 березня 2024 12:54
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Путін отримав рекордні 87% на виборах — коли оголосять результати
Володимир Путін. Фото: росЗМІ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Після обробки 99,75% протоколів Центральна виборча комісія Росії повідомила, що Володимир Путін здобув 87,29% голосів на президентських виборах. Офіційні підсумки виборів будуть оголошені 21 березня.

Про це пише російське видання Meduza.

Читайте також:

Результати голосування в Росії

Центрвиборчком також оголосив про "рекордну явку" на виборах президента РФ, яка склала 77,44%. Голова ЦВК Елла Памфілова повідомила, що на дільниці зареєстрували понад 87,1 мільйона росіян, які взяли участь у голосуванні.

Ці показники встановили нові рекорди для виборів у президенти Російської Федерації. Раніше найвищу явку на виборах президента зафіксували в 1991 році, коли обирали главу Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки — 74,66%. Також у 2008 році вже була оголошена рекордна явка в XXI столітті, яка склала 69,81%.

У цих виборах друге місце посів Микола Харитонов, який представляв КПРФ та набрав 4,30% голосів. На третьому місці — В'ячеслав Даванков від партії "Нові люди" з результатом 3,84%. Лідер ЛДПР Леонід Слуцький посів останнє місце, набравши 3,21% голосів.

Нагадаємо, що світові лідери приєдналися до Президента України Володимира Зеленського, який засудив перемогу російського диктатора Володимира Путіна на президентських виборах у Росії, які тривали 15-17 березня.

Також ми писали про те, що  до участі в голосуванні у виборах президента Росії долучилися й за кордоном. На більшості дільниць лідирує депутат Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації Владислав Даванков.

володимир путін
вибори
росіяни
голосування
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися