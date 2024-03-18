Путин получил рекордные 87% на выборах — когда объявят результаты

Владимир Путин. Фото: росСМИ

После обработки 99,75% протоколов Центральная избирательная комиссия России сообщила, что Владимир Путин получил 87,29% голосов на президентских выборах. Официальные итоги выборов будут объявлены 21 марта.

Об этом пишет российское издание Meduza.

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Центризбирком также объявил о "рекордной явке" на выборах президента РФ, которая составила 77,44%. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что на участке зарегистрировали более 87,1 миллиона россиян, принявших участие в голосовании.

Эти показатели установили новые рекорды для выборов в президенты Российской Федерации. Ранее самую высокую явку на выборах президента зафиксировали в 1991 году, когда избирали главу Российской Советской Федеративной Социалистической Республики — 74,66%. Также в 2008 году уже была объявлена рекордная явка в XXI веке, составившая 69,81%.

В этих выборах второе место занял Николай Харитонов, представлявший КПРФ и набравший 4,30% голосов. На третьем месте — Вячеслав Даванков от партии "Новые люди" с результатом 3,84%. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий занял последнее место, набрав 3,21% голосов.

Напомним, что мировые лидеры присоединились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который осудил победу российского диктатора Владимира Путина на продолжавшихся 15-17 марта президентских выборах в России.

Также мы писали о том, что к участию в голосовании в выборах президента России присоединились и за границей. На большинстве участков лидирует депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Владислав Даванков.