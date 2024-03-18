Німеччина не буде називати Путіна президентом Росії, — ЗМІ

Президент Росії Володимир Путін. Фото: Сайт президента РФ

У міністерстві закордонних справ Німеччини заявили, що не визнають російського диктатора Володимира Путіна президентом Росії і відповідно не називатимуть його так. Представниця німецького уряду Крістіане Хофман у понеідлок, 18 березня, зауважила, що президентські вибори в Росії не були "ні вільними, ні справедливими".

Про це повідомляє Bild.

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На пресконференції 18 березня Хофман наголосила, що вибори в Росії нічого не доводять і вони не були "ні вільними, ні справедливими", тому і Путіна не можна вважати президентом цієї країни.

"Результат був наперед зрозумілий. То були недемократичні вибори. Панувала атмосфера залякування. У Росії немає свободи слова. Росія, і канцлер уже говорив про це, зараз є диктатурою і перебуває під авторитарним правлінням Володимира Путіна", — підкреслила Хофман.

Речниця також відреагувала на проведення виборів на тимчасово окупованих територіях України. Вона різко засудила таке рішення Кремля.

Крім того, на питання про те, як керівництво Німеччини називатиме Путіна "президентом або правителем", представник МЗС Себастьян Фішер розповів, що наразі влада ФРН використовує лише прізвище Путін, без назви його посади.

Нагадаємо, 18 березня Центральна виборча комісія Росії повідомила, що Володимир Путін за попередніми даними здобув 87,29% голосів на президентських виборах.

Раніше ми писали, що світові лідери відреагували на перемогу Путіна на президентських виборах у Росії та засудили такі результати.