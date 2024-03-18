Германия не будет называть Путина президентом России, — СМИ
В министерстве иностранных дел Германии заявили, что не признают российского диктатора Владимира Путина президентом России и соответственно не будут его называть так. Представительница немецкого правительства Кристиане Хоффман в понедлок, 18 марта, отметила, что президентские выборы в России не были "ни свободными, ни справедливыми".
Об этом сообщает Bild.
МИД Германии отказалось называть Путина президентом РФ
На пресс-конференции 18 марта Хофман подчеркнула, что выборы в России ничего не доказывают и они не были "ни свободными, ни справедливыми", поэтому и Путина нельзя считать президентом этой страны.
"Результат был заранее понятен. Это были недемократические выборы. Царила атмосфера запугивания. У России нет свободы слова. Россия, и канцлер уже говорил об этом, сейчас является диктатурой и находится под авторитарным правлением Владимира Путина", — подчеркнула Хофман.
Спикер также отреагировала на проведение выборов на временно оккупированных территориях Украины. Она резко осудила такое решение Кремля.
Кроме того, на вопрос о том, как руководство Германии будет называть Путина "президентом или правителем", представитель МИД Себастьян Фишер рассказал, что в настоящее время власти ФРГ используют только фамилию Путин, без названия его должности.
Напомним, 18 марта Центральная избирательная комиссия России сообщила, что Владимир Путин по предварительным данным получил 87,29% голосов на президентских выборах.
Ранее мы писали, что мировые лидеры отреагировали на победу Путина на президентских выборах в России и осудили подобные результаты.
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