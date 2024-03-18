Вице-премьер Италии призвал признать Путина "легитимным президентом" России

Вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини. Фото иллюстративное: REUTERS/Alberto Lingria

Вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини призвал правительства стран ЕС признать Владимира Путина "легитимным президентом" России . Это произошло на фоне того, что страны ЕС не признали его действующим главой страны-террористки.

Об этом сообщает британский телеканал SkyNews.

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В вещателе отметили, что итальянский чиновник из ультраправой итальянской политфракции "Лига", был верным союзником российского президента до начала вероломного нападения России на Украину. Сам же Сальвини сказал, что вердикт избирателей следует принять, потому что "когда люди голосуют, они всегда правы".

"Они проголосовали, и мы должны это признать, надеясь, что 2024 год станет годом мира", — сказал политик журналистам телеканала на пресс-конференции в Милане.

В то же время министр иностранных дел Антонио Таяни заявил, что внешнеполитическая позиция Италии "является компетенцией министра иностранных дел". Премьер-министр Италии Джорджия Мелони результаты выборов в России еще не комментировала.

Сальвини не в первый раз делает ажиотаж

Вещатель добавляет, что в феврале Сальвини вызвал критику в Италии из-за своей реакции на смерть российского оппозиционера Алексея Навального. Несмотря на обвинение Кремля в смерти Навального, он заявил, что приговор не следует выносить, пока "российские врачи и судьи" не установят правду. Также журналисты добавляют, что одиозные комментарии политика еще больше подчеркивают напряжение внутри коалиционного правительства в Италии.

Напомним, сегодня Центральная избирательная комиссия России сообщила, что Владимир Путин, по предварительным данным, получил 87,29% голосов на президентских выборах.

Представительница немецкого МИД Кристиане Хофман заявила, что ведомство не признает легитимность политика, поскольку президентские выборы в России не были "ни свободными, ни справедливыми".

Также результаты "выборов" оценили глава Европарламента Шарль Мишель, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, советник Нацбезопасности Белого Дома Джейк Салливан и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.