Німецького депутата оштрафували за вирощування цибулі у Білорусі

Депутат від "Альтернатива для Німеччини" Йоргу Дорнау. Фото: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Депутата від партії "Альтернатива для Німеччини" Йоргу Дорнау було оштрафовано на 20 тисяч доларів. Причиною став незадекларований бізнес із вирощування цибулі у Білорусі.

Про це у четвер, 8 серпня, повідомляє Welt.

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Що сталося

Видання зазначає, що Дорнау обіймає посаду спікера з питань аграрної політики фракції "АдН" у Саксонії. Але в той же час журналісти виявили, що він є власником ферми в Білорусі, яка вирощує цибулю на сотнях гектарів землі біля кордонів Польщі та Литви.

З жовтня 2020 року Дорнау є співвласником та директором білоруського сільськогосподарського підприємства — ТОВ "Цибулька-Бел".

Також повідомляється, що він неодноразово таємно проводив зустрічі із прихильниками білоруського диктатора Олександра Лукашенка, але про бізнес у Білорусі не розголошував.

Як наслідок, президія парламенту Саксонії встановила, що Дорнау порушив зобов'язання щодо розкриття інформації, як того вимагає закон. У зв'язку з цим його оштрафували на суму 20 862 євро — це потрійний розмір його щомісячного окладу.

"Ніхто не може просто так вирушити в диктаторську Білорусь і розпочати там фермерську діяльність, особливо якщо це представник Німеччини", — резюмував голова фракції Лівої партії у Саксонії Ріко Гебхардт.