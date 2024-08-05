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Украинские студенты-медики смогут закончить обучение в Германии — что известно

5 августа 2024 22:35
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Студенты-медики из Украины смогут закончить обучение в Германии
Студенты-медики. Фото: УНИАН
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Правительство Федеративной Республики Германия работает над изменениями в законодательстве, которые позволят студентам медицинских факультетов Украины завершить свое образование в немецких университетах. Изменения не будут распространяться на тех, кто уже завершил медицинское образование в Украине.

Об этом сообщило издание Укринформ в понедельник, 5 августа.

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Студенты-медики из Украины смогут закончить обучение в Германии

"В настоящее время федеральное правительство рассматривает законодательные изменения, которые должны разрешить продолжение незавершенного медицинского образования украинцев в Германии. Готовится соответствующее изменение в Положение о лицензировании врачей (ÄApprO) в рамках законодательного процесса по внесению изменений в Федеральные медицинские правила (BÄO)", — подтвердили в Министерстве здравоохранения ФРГ.

При этом представители ведомства не смогли уточнить сроки принятия этих изменений и конкретные условия подачи заявок на обучение.

Врачи, завершившие образование в Украине, по-прежнему должны получить лицензию по ранее определенным правилам. Что касается процесса признания украинских дипломов и академических достижений, ответственность за это лежит на федеральных землях, а не на центральных органах власти.

Для того чтобы работать врачом в Германии, нужно иметь признанный диплом и лицензию, требующую соответствующего уровня знания немецкого языка. В настоящее время нет централизованных данных о точном количестве студентов-медиков и специалистов с медицинским образованием, которые находятся в Германии. Однако по информации из прессы, 1674 украинца, нашедших убежище в Германии, подали заявки на получение разрешения на медицинскую деятельность, из которых только 187 были одобрены.

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