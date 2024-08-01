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У одному з регіонів Німеччини українським чоловікам не видаватимуть проїздних документів

1 серпня 2024 16:35
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Біженці в Німеччині — українцям не видаватимуть документи
Українські біженці в Німеччині. Фото ілюстративне: Euronews
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

У німецькій федеральній землі Гессен українським чоловікам призовного віку не будуть видавати документ для поїздок за кордон. Вони можуть поїхати до України і там вирішили всі необхідні питання з документами.

Про це повідомляє DW у четвер, 1 серпня.

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Міністерство праці та соціальних справ Гессену надало відповідь на запит депутатської фракції праворадикальної партії "Альтернатива для Німеччини".

"Відомства у справах іноземців Гессену, як правило, не видаватимуть українським чоловікам мобілізаційного віку німецькі посвідчення, що замінюють документи для поїздок за кордон", — зазначають у міністерстві.

У відомстві зазначили, що українські військовозобов'язані чоловіки здатні самостійно поїхати в Україну для отримання паспорта та проходження військової служби.

У Гессені проживає близько 20 тисяч українських чоловіків віком від 18 до 60 років. У міністерстві також зазначили, що заохочування чоловіків до повернення в Україну та участі у захисті від російської агресії є "зрозумілими інтересами України".

Проїздні документи в Німеччині

Варто додати, що німецькі проїзні документи можуть замінювати закордонні паспорти і видаються іноземцям в особливих випадках.

Їх видають особам, які можуть довести, що не можуть отримати паспорт або не мають його. Кожне подібне рішення ухвалюється індивідуально.

Нагадаємо, українцям у Польщі запропонують нову програму фінансової допомоги, спрямовану на виїзд із колективних притулків та самостійну оплату житла. Кошторис відповідного проєкту сягає 22 мільйонів євро.

Також ми писали, що у Німеччині опозиція виступає за скасування державної допомоги для непрацевлаштованих українських біженців. Очікується, що це стане дієвим стимулом для пошуку роботи.

Німеччина Україна паспорти мобілізація документи війна в Україні

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