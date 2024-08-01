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В одном из регионов Германии украинским мужчинам не будут выдавать проездные документы

1 августа 2024 16:35
Дмитрий Галушка - Редактор
Беженцы в Германии — украинцам не будут выдавать документы
Украинские беженцы в Германии. Фото иллюстративное: Euronews
Дмитрий Галушка - Редактор

В немецкой федеральной земле Гессен украинским мужчинам призывного возраста не будут выдавать документ для поездок за границу. Они могут поехать в Украину, и там решили все необходимые вопросы с документами.

Об этом сообщает DW в четверг, 1 августа.

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Министерство труда и социальных дел Гессена предоставило ответ на запрос депутатской фракции праворадикальной партии "Альтернатива для Германии".

"Ведомства по делам иностранцев Гессена, как правило, не будут выдавать украинским мужчинам мобилизационного возраста немецкие удостоверения, заменяющие документы для поездок за границу", — отмечают в министерстве.

В ведомстве отметили, что украинские военнообязанные мужчины способны самостоятельно уехать в Украину для получения паспорта и прохождения военной службы.

В Гессене проживает около 20 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В министерстве также отметили, что поощрение мужчин к возвращению в Украину и участию в защите от российской агрессии является "понятными интересами Украины".

Проездные документы в Германии

Следует добавить, что немецкие проездные документы могут заменять загранпаспорта и выдаются иностранцам в особых случаях.

Их выдают лицам, которые могут доказать, что не могут получить или не имеют паспорт. Каждое подобное решение принимается индивидуально.

Напомним, украинцам в Польше будет предложена новая программа финансовой помощи, направленная на выезд из коллективных приютов и самостоятельную оплату жилья. Смета соответствующего проекта составляет 22 миллиона евро.

Также мы писали, что в Германии оппозиция выступает за отмену государственной помощи для нетрудоустроенных украинских беженцев. Ожидается, что это станет действенным стимулом для поиска работы.

Германия Украина паспорта мобилизация документы война в Украине

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