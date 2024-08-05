Бренд Hugo Boss продал свой бизнес в России — детали сделки

Бутик Hugo Boss в московском ТРЦ. Фото: росСМИ

Немецкий бренд одежды Hugo Boss продал долю своего бизнеса в России местному оптовому партнеру компании "Стокманн". Сумму соглашения обе стороны пока не раскрывают.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу немецкого модного дома.

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Hugo Boss продал свой бизнес в России

Такой шаг со стороны одного из самых известных европейских брендов выступил знаком солидарности с рядом западных брендов, покинувших РФ с начала полномасштабного вторжения в 2022 году. В настоящее время в России осталось более 2100 транснациональных корпораций по сравнению с примерно 1600 международными компаниями, которые либо ушли с рынка, либо свернули свою деятельность.

"Мы можем подтвердить, что наше российское дочернее предприятие было продано АО "Стокманн" — компании, принадлежащей одному из давних оптовых партнеров Hugo Boss в стране", — заявили в пресс-службе бренда по запросу журналистов.

Официальную сумму обе стороны до сих пор не называют, однако согласно документам, с которыми удалось ознакомиться журналистам, сделка была закрыта 2 августа, и теперь АО "Стокманн" владеет 100% акций Hugo Boss Rus стоимостью в 470 588 долларов.

Отметим, что Hugo Boss приостановил свою розничную деятельность в России после 24 февраля 2022 года. Бренд также приостановил деятельность в сфере электронной коммерции на российском рынке и прекратил рекламу. Однако только в апреле этого года, западноевропейский бренд стал готовить документы на продажу доли бизнеса. В то же время компания АО "Стокманн" работает независимо от своей официальной финской компании, покинувшей российский рынок после аннексии Крыма в 2014 году.