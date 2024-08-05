Бренд Hugo Boss продав свій бізнес в Росії — деталі угоди

Бутік Hugo Boss у московському ТРЦ. Фото: росЗМІ

Німецький бренд одягу Hugo Boss продав частку свого бізнесу в Росії місцевому оптовому партнеру, компанії "Стокманн". Суму угоди обидві сторони наразі не розкривають.

Про це інформує агенція Reuters з посиланням на пресслужбу німецького модного дому.

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Такий крок з боку одного з найвідоміших європейських брендів виступив знаком солідарності з низкою західних брендів, які покинули РФ з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Наразі в Росії залишилося понад 2100 транснаціональних корпорацій порівняно з приблизно 1600 міжнародними компаніями, які або пішли з ринку, або згорнули свою діяльність.

"Ми можемо підтвердити, що наше російське дочірнє підприємство було продано АТ "Стокманн" — компанії, що належить одному з давніх оптових партнерів Hugo Boss у країні", — заявили в пресслужбі бренду на запит журналістів.

Офіційну суму обидві сторони досі не називають, проте згідно з документами, з якими вдалося ознайомитися журналістам, угоду було закрито 2 серпня, і тепер АТ "Стокманн" володіє 100% акцій Hugo Boss Rus вартістю у 470 588 доларів.

Зауважимо, що Hugo Boss призупинив свою роздрібну діяльність у Росії після 24 лютого 2022 року. Бренд також призупинив свою діяльність у сфері електронної комерції на російському ринку та припинив рекламу. Проте лише цьогоріч у квітні, західноєвропейський бренд став готувати документи на продаж частки бізнесу. Водночас компанія АТ "Стокманн" працює незалежно від свого офіційного фінської компанії, яка покинула російський ринок після анексії Криму у 2014 році.