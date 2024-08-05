Студенти-медики з України матимуть змогу закінчити навчання у Німеччині

Студенти-медики. Фото: УНІАН

Уряд Федеративної Республіки Німеччина працює над змінами в законодавстві, які дозволять студентам медичних факультетів з України завершити свою освіту в німецьких університетах. Зміни не поширюватимуться на тих, хто вже завершив медичну освіту в Україні.

Про це повідомило видання Укрінформ у понеділок, 5 серпня.

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"Наразі федеральний уряд розглядає законодавчі зміни, які мають дозволити продовження незавершеної медичної освіти українців у Німеччині. Готується відповідна зміна до Положення про ліцензування лікарів (ÄApprO) у рамках законодавчого процесу щодо внесення змін до Федеральних медичних правил (BÄO)", — підтвердили в Міністерстві охорони здоров’я ФРН.

При цьому представники відомства не змогли уточнити терміни ухвалення цих змін та конкретні умови подання заявок на навчання.

Лікарі, що завершили освіту в Україні, як і раніше, повинні отримати ліцензію за раніше визначеними правилами. Щодо процесу визнання українських дипломів та академічних досягнень, то відповідальність за це лежить на федеральних землях, а не на центральних органах влади.

Для того, щоб працювати лікарем у Німеччині, потрібно мати визнаний диплом та ліцензію, що вимагає відповідного рівня знання німецької мови. Наразі не існує централізованих даних про точну кількість студентів-медиків та спеціалістів з медичною освітою, які перебувають у Німеччині. Однак, за інформацією з преси, 1674 українці, які знайшли притулок у Німеччині, подали заявки на отримання дозволу на медичну діяльність, з яких лише 187 було схвалено.