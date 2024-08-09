Немецкого депутата оштрафовали за выращивание лука в Беларуси

Депутат от "Альтернатива для Германии" Йоргу Дорнау. Фото: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Депутат от партии "Альтернатива для Германии" Йоргу Дорнау был оштрафован на 20 тысяч долларов. Причиной стал незадекларированный бизнес по выращиванию лука в Беларуси.

Об этом в четверг, 8 августа, сообщает Welt.

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Что произошло

Издание отмечает, что Дорнау занимает должность спикера по вопросам аграрной политики фракции "АдН" в Саксонии. Но в то же время журналисты обнаружили, что он является собственником фермы в Беларуси, которая выращивает лук на сотнях гектаров земли возле границ Польши и Литвы.

С октября 2020 года Дорнау является совладельцем и директором белорусского сельскохозяйственного предприятия — ООО "Цыбулька-Бел".

Также сообщается, что он неоднократно тайно проводил встречи со сторонниками белорусского диктатора Александра Лукашенко, но про бизнес в Беларуси не разглашал.

Как следствие, президиум парламента Саксонии установил, что Дорнау нарушил обязательства по раскрытию информации, как того требует закон. В связи с этим его оштрафовали на сумму 20 862 евро — это тройной размер его ежемесячного оклада.

"Никто не может просто так отправиться в диктаторскую Беларусь и начать там фермерскую деятельность, особенно если это представитель Германии", — резюмировал глава фракции Левой партии в Саксонии Рико Гебхардт.