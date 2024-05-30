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Викрито міжнародну мережу хакерів, які атакували європейські та американські компанії

30 травня 2024 17:04
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Викрито міжнародну мережу хакерів, які атакували європейські та американські компанії
СБУ викрила міжнародну мережу хакерів. Фото: СБУ
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Служба безпеки України спільно з спільно з Федеральним бюро розслідувань США, правоохоронними органами Великої Британії та партнерами з Європейського Союзу викрили міжнародну мережу хакерів, які розробляли віруси-вимагачі для атак на американські та європейські компанії. Масштабну спецоперацію провели у восьми країнах Європи.

Про це повідомила пресслужба СБУ в четвер, 30 травня.

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Проведено обшуки на Запоріжжі, Київщині, у Північній Америці та країнах ЄС

За матеріалами міжнародного розслідування, за допомогою спеціально створених шпигунських програм та фішингових інтернет-розсилок зловмисники проникали в електронні мережі корпорацій. Потім вони продавали доступ до цієї мережі іншим хакерам, в тому числі з РФ, які викрадали у відомих компаній таємну інформацію, а потім вимагати гроші за її нерозголошення.

Вже задокументовано десятки фактів вимагання грошей з представників західних корпорацій на загальну суму в декілька десятків мільйонів доларів США.
 

СБУ
СБУ викрила міжнародну мережу хакерів. Фото: СБУ

В результаті викрито понад 30 учасників транснаціональних хакерських угруповань. В Україні провели обшуки за місцем проживання одного з організаторів угруповання, виявлено мобільні телефони, комп’ютерну техніку й серверне обладнання з доказами злочинних дій. Також обшуки провели у помешканнях інших фігурантів на Київщині та Запоріжжі.

За даними СБУ, паралельно у 8 країнах ЄС та Північної Америки правоохоронці вилучили понад 90 серверів та заблокували понад 1000 доменів, які використовували хакери.

Нагадаємо, за матеріалами Служби безпеки України засудили колаборантів, які допомагали російським окупантам під час боїв за Харківську та Луганську області. Вони "здавали" українських патріотів.

Раніше на Одещині правоохоронці викрили ворожого агента, який підпалював енергетичні об'єкти регіону. За скоєне зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі, також планують оголосити у розшук замовника диверсій.

Також СБУ повідомила про підозру голові російського банку, який запроваджує "рубльову зону" в тимчасово окупованих регіонах нашої країни. Йдеться про Руслана Ареф’єва — голову правління російського ЦМРБанку, який фінансує війну проти України. На Ареф'єва вже зібрали доказову базу.

хакери
безпека
Україна
Європа
компанії
підозра
СБУ
правосуддя
Європейський союз

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