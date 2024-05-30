Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Разоблачена международная сеть хакеров, атаковавших европейские и американские компании arrow

Разоблачена международная сеть хакеров, атаковавших европейские и американские компании

30 мая 2024 17:04
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Разоблачена международная сеть хакеров, атаковавших европейские и американские компании
СБУ разоблачила международную сеть хакеров. Фото: СБУ
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Служба безопасности Украины совместно с совместно с Федеральным бюро расследований США, правоохранительными органами Великобритании и партнерами из Европейского Союза разоблачили международную сеть хакеров, разрабатывавших вирусы-требители для атак на американские и европейские компании. Масштабную спецоперацию провели в восьми странах Европы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в четверг, 30 мая.

Читайте также:

Проведены обыски в Запорожской, Киевской областях, Северной Америке и странах ЕС

По материалам международного расследования, посредством специально созданных шпионских программ и фишинговых интернет-рассылок злоумышленники проникали в электронные сети корпораций. Затем они продавали доступ к этой сети другим хакерам, в том числе из РФ, похищавшим у известных компаний тайную информацию, а затем требовать деньги за ее неразглашение.

Уже документированы десятки фактов вымогательства денег с представителей западных корпораций на общую сумму в несколько десятков миллионов долларов США.

СБУ
СБУ разоблачила международную сеть хакеров. Фото: СБУ

В результате разоблачено более 30 участников транснациональных хакерских группировок. В Украине провели обыски по месту жительства одного из организаторов группировки, обнаружены мобильные телефоны, компьютерная техника и серверное оборудование с поличным. Также обыски провели в помещениях других фигурантов Киевской и Запорожской областей.

По данным СБУ, параллельно в восьми странах ЕС и Северной Америки правоохранители изъяли более 90 серверов и заблокировали более 1000 доменов, которые использовали хакеры.

Напомним, по материалам Службы безопасности Украины осудили коллаборантов, помогавших российским оккупантам во время боев за Харьковскую и Луганскую области. Они "сдавали" украинских патриотов.

Ранее в Одесской области правоохранители разоблачили вражеского агента, который поджигал энергетические объекты региона. За совершенное злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы, также планируется объявить в розыск заказчика диверсий.

Также СБУ сообщила о подозрении главе российского банка, вводящего "рублевую зону" во временно оккупированных регионах нашей страны. Речь идет о Руслане Арефьеве — председателе правления российского ЦГРБанка, финансирующем войну против Украины. На Арефьева уже собрали доказательную базу.

хакеры
безопасность
Украина
Европа
компании
подозрение
СБУ
правосудие
Европейский союз

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

28 мая 2024

04:33 Пылевая буря снова накроет Украину — когда и каким областям угрожает явление