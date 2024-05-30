Разоблачена международная сеть хакеров, атаковавших европейские и американские компании

СБУ разоблачила международную сеть хакеров. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины совместно с совместно с Федеральным бюро расследований США, правоохранительными органами Великобритании и партнерами из Европейского Союза разоблачили международную сеть хакеров, разрабатывавших вирусы-требители для атак на американские и европейские компании. Масштабную спецоперацию провели в восьми странах Европы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в четверг, 30 мая.

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Проведены обыски в Запорожской, Киевской областях, Северной Америке и странах ЕС

По материалам международного расследования, посредством специально созданных шпионских программ и фишинговых интернет-рассылок злоумышленники проникали в электронные сети корпораций. Затем они продавали доступ к этой сети другим хакерам, в том числе из РФ, похищавшим у известных компаний тайную информацию, а затем требовать деньги за ее неразглашение.

Уже документированы десятки фактов вымогательства денег с представителей западных корпораций на общую сумму в несколько десятков миллионов долларов США.

СБУ разоблачила международную сеть хакеров. Фото: СБУ

В результате разоблачено более 30 участников транснациональных хакерских группировок. В Украине провели обыски по месту жительства одного из организаторов группировки, обнаружены мобильные телефоны, компьютерная техника и серверное оборудование с поличным. Также обыски провели в помещениях других фигурантов Киевской и Запорожской областей.

По данным СБУ, параллельно в восьми странах ЕС и Северной Америки правоохранители изъяли более 90 серверов и заблокировали более 1000 доменов, которые использовали хакеры.

Напомним, по материалам Службы безопасности Украины осудили коллаборантов, помогавших российским оккупантам во время боев за Харьковскую и Луганскую области. Они "сдавали" украинских патриотов.

Ранее в Одесской области правоохранители разоблачили вражеского агента, который поджигал энергетические объекты региона. За совершенное злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы, также планируется объявить в розыск заказчика диверсий.

Также СБУ сообщила о подозрении главе российского банка, вводящего "рублевую зону" во временно оккупированных регионах нашей страны. Речь идет о Руслане Арефьеве — председателе правления российского ЦГРБанка, финансирующем войну против Украины. На Арефьева уже собрали доказательную базу.