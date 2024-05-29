В Україні судили зрадників, які допомагали окупантам у Луганській та Харківській областях

Суд над чоловіком, який підтримував окупантів. Ілюстративне фото: gp.gov.ua

За матеріалами Служби безпеки України засудили колаборантів, які допомагали російським окупантам під час боїв за Харківську та Луганську області. Вони "здавали" українських патріотів.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України в Telegram у середу, 29 травня.

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Суд над колаборантами

"Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальні терміни ув’язнення отримали ще двоє ворожих поплічників, які допомагали окупантам на початку повномасштабного вторгнення РФ", — йдеться у повідомленні.

Один із них, фермер-колаборант із Сватівського району Луганської області, отримав 12 років тюрми. Під час захоплення громади в березні 2022 року він "наводив" окупантів на помешкання учасників руху опору. До того ж фігурант говорив домашні адреси односельців, які виїхали на підконтрольну Україні територію або мають проукраїнську позицію. У СБУ зазначили, що таким чином зловмисник допомагав загарбникам грабувати оселі місцевих жителів та "розквартировувати" в них окупантів.

Встановлено, що колаборант на власному авто возив командування окупаційного угруповання РФ поблизу лінії фронту. За це він отримав перепустку, яка дозволяла йому вільно пересуватись по всій тимчасово окупованій території регіону.

Співробітники СБУ затримали зрадника після деокупації частини Луганської області.

Інший засуджений, ворожий пособник із Чугуївського району на Харківщині, отримав 11 років тюрми. Під час тимчасової окупації громади фігурант орієнтував окупантів на місцевості та "зливав" РФ адреси українських патріотів.

"Після цього російські військові разом зі своїм поплічником вдиралися в оселі людей, викрадали їх, а потім грабували їхнє майно. Під час звільнення району Служба безпеки встановила місцеперебування зловмисника і затримала його", — йдеться у повідомленні.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Одещині правоохоронці викрили ворожого агента, який підпалював енергетичні об'єкти регіону. За скоєне зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі, також планують оголосити у розшук замовника диверсій.

Також СБУ повідомила про підозру голові російського банку, який запроваджує "рубльову зону" в тимчасово окупованих регіонах нашої країни. Йдеться про Руслана Ареф’єва — голову правління російського ЦМРБанку, який фінансує війну проти України. На Ареф'єва вже зібрали доказову базу.