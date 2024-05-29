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В Украине судили коллаборантов, которые помогали РФ во время боев за Харьковщину и Луганщину

29 мая 2024 17:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Украине судили предателей, которые помогали оккупантам в Луганской и Харьковской областях
Суд над мужчиной, который поддерживал оккупантов. Иллюстративное фото: gp.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

По материалам Службы безопасности Украины судили коллаборантов, которые помогали российским оккупантам во время боев за Харьковскую и Луганскую области. Они "сдавали" украинских патриотов.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram в среду, 29 мая.

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Суд над коллаборантами

"Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальные сроки заключения получили еще двое вражеских приспешников, которые помогали оккупантам в начале полномасштабного вторжения РФ", — говорится в сообщении.

Один из них, фермер-коллаборант из Сватовского района Луганской области, получил 12 лет тюрьмы. Во время захвата громады в марте 2022 года он "наводил" оккупантов на жилье участников движения сопротивления. К тому же фигурант говорил домашние адреса односельчан, которые выехали на подконтрольную Украине территорию или имеют проукраинскую позицию. В СБУ отметили, что таким образом злоумышленник помогал захватчикам грабить дома местных жителей и "расквартировать" в них оккупантов.

Установлено, что коллаборант на собственном автомобиле возил командование оккупационной группировки РФ вблизи линии фронта. За это он получил пропуск, позволявший ему свободно передвигаться по всей временно оккупированной территории региона.

Сотрудники СБУ задержали предателя после деоккупации части Луганской области.

Другой осужденный, вражеский пособник из Чугуевского района Харьковской области, получил 11 лет тюрьмы. Во время временной оккупации громады фигурант ориентировал оккупантов на местности и "сливал" РФ адреса украинских патриотов.

"После этого российские военные вместе со своим приспешником врывались в дома людей, похищали их, а затем грабили их имущество. При освобождении района Служба безопасности установила местонахождение злоумышленника и задержала его", — говорится в сообщении.

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Пост СБУ. Фото: скриншот
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Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области правоохранители разоблачили вражеского агента, который поджигал энергетические объекты региона. За совершенное злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы, также планируется объявить в розыск заказчика диверсий.

Также СБУ сообщила о подозрении главе российского банка, вводящего "рублевую зону" во временно оккупированных регионах нашей страны. Речь идет о Руслане Арефьеве — председателе правления российского ЦГРБанка, финансирующем войну против Украины. На Арефьеве уже собрали доказательную базу.

СБУ
суд
правосудие
Украина
Харьковская область
Луганская область
Коллаборант

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