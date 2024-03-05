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Викрадали людей з метою "вибивання" грошей — у Дніпрі заарештували рекетирів

5 березня 2024 13:52
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Викрадали людей з метою "вибивання" грошей — у Дніпрі заарештували рекетирів
Арешт рекетира у Дніпрі. Фото: СБУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Служба безпеки України успішно припинила діяльність кримінальної банди у Дніпрі, яка займалася вимаганням та викраденням людей. Угруповання вимагало гроші від представників малого та середнього бізнесу за можливість вести бізнес в умовах прифронтової зони.

Про це повідомила пресслужба СБУ у вівторок, 5 березня.

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Діяльність рекетирів у Дніпрі

Зловмисники встановили для своїх жертв тижневу ставку, розмір якої змінювався залежно від типу, розміру та прибутковості бізнесу.

У разі відмови виплатити необхідні суми, злочинці вдавалися до фізичного насильства та погроз смерті. Деяких жертв вони викрадали, відвозили до відокремлених місць для побиття, погрожуючи також конфіскацією особистого майна та шкодою сім'ям постраждалих.

"Задокументовано факт вибивання фігурантами майже одного мільйона у гривневому еквіваленті з місцевого бізнесмена. Зловмисники вивезли чоловіка на околицю обласного центру, а потім тримали його в автомобілі та погрожували фізичною розправою, якщо "не розрахується", — повідомили у СБУ.

Арешт рекетира у Дніпрі
Арешт рекетира у Дніпрі. Фото: СБУ

Затримання рекетирів у Дніпрі

Співробітники СБУ затримали членів банди у момент отримання першої частини вигаданого боргу 100 тис. гривень. Незабаром після цього було заарештовано і ватажка угруповання, який намагався втекти.

За інформацією слідства, затримані були пов'язані з відомим кримінальним авторитетом та розглядали себе як його "силове крило". Під час обшуків у зловмисників вилучили мобільні телефони та записи, що підтверджують їхню злочинну діяльність, а також гроші, ймовірно, отримані незаконним шляхом.

На цей час підозрювані ув'язнені, їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Арешт рекетира у Дніпрі
Арешт рекетира у Дніпрі. Фото: СБУ

Нагадаємо, СБУ викрила ув'язненого Житомирської виправної установи, яка виманювала гроші у родичів українських військовополонених.

Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець попереджає, щоб українці остерігалися чергової шахрайської схеми. За його словами, зловмисники пропонують за гроші "включити" військовополонених до списків на обмін.

СБУ
викрадення
Дніпро
банда
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злочин
арешт

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