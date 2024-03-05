Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Похищали людей с целью "выбивания" денег — в Днепре арестовали рэкетиров arrow

Похищали людей с целью "выбивания" денег — в Днепре арестовали рэкетиров

5 марта 2024 13:52
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Похищали людей с целью "выбивания" денег — в Днепре арестовали рэкетиров
Арест рэкетира в Днепре. Фото: СБУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Служба безопасности Украины успешно пресекла деятельность криминальной банды в Днепре, которая занималась вымогательством и похищением людей. Группировка требовала деньги от представителей малого и среднего бизнеса за возможность вести бизнес в условиях прифронтовой зоны.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ во вторник, 5 марта.

Читайте также:

Деятельность рэкетиров в Днепре

Злоумышленники установили для своих жертв недельную ставку, размер которой варьировался в зависимости от типа, размера и прибыльности бизнеса.

В случае отказа выплатить требуемые суммы, преступники прибегали к физическому насилию и угрозам смерти. Некоторых жертв они похищали, увозили в уединенные места для избиений, угрожая также конфискацией личного имущества и вредом семьям пострадавших.

"Задокументирован факт выбивания фигурантами почти одного миллиона в гривневом эквиваленте из местного бизнесмена. Злоумышленники вывезли мужчину на окраину областного центра, а затем держали его в автомобиле и угрожали физической расправой, если "не рассчитается", — сообщили в СБУ.

Арест рэкетира в Днепре
Арест рэкетира в Днепре. Фото: СБУ

Задержание рэкетиров в Днепре

Сотрудники СБУ задержали членов банды в момент получения первой части вымышленного долга в 100 тыс. гривен. Вскоре после этого был арестован и главарь группировки, который пытался скрыться.

По информации следствия, задержанные были связаны с известным криминальным авторитетом и рассматривали себя как его "силовое крыло". В ходе обысков у злоумышленников изъяли мобильные телефоны и записи, подтверждающие их преступную деятельность, а также деньги, вероятно, полученные незаконным путем.

На данный момент подозреваемые находятся в заключении, им грозит до 12 лет лишения свободы.

Арест рэкетира в Днепре
Арест рэкетира в Днепре. Фото: СБУ

Напомним, СБУ разоблачила заключенного Житомирского исправительного учреждения, который выманивал деньги у родственников украинских военнопленных.

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец предупреждает, чтобы украинцы остерегались очередной мошеннической схемы. По его словам, злоумышленники предлагают за деньги "включить" военнопленных в списки на обмен.

СБУ
похищение
Днепр
банда
бизнес
преступление
арест

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

1 марта 2024

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

20 февраля 2024

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

29 февраля 2024
Новость с видео

21:48 Чем следует обработать яблони после зимы — урожай будет чистым и богатым