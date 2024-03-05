Похищали людей с целью "выбивания" денег — в Днепре арестовали рэкетиров

Арест рэкетира в Днепре. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины успешно пресекла деятельность криминальной банды в Днепре, которая занималась вымогательством и похищением людей. Группировка требовала деньги от представителей малого и среднего бизнеса за возможность вести бизнес в условиях прифронтовой зоны.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ во вторник, 5 марта.

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Деятельность рэкетиров в Днепре

Злоумышленники установили для своих жертв недельную ставку, размер которой варьировался в зависимости от типа, размера и прибыльности бизнеса.

В случае отказа выплатить требуемые суммы, преступники прибегали к физическому насилию и угрозам смерти. Некоторых жертв они похищали, увозили в уединенные места для избиений, угрожая также конфискацией личного имущества и вредом семьям пострадавших.

"Задокументирован факт выбивания фигурантами почти одного миллиона в гривневом эквиваленте из местного бизнесмена. Злоумышленники вывезли мужчину на окраину областного центра, а затем держали его в автомобиле и угрожали физической расправой, если "не рассчитается", — сообщили в СБУ.

Арест рэкетира в Днепре. Фото: СБУ

Задержание рэкетиров в Днепре

Сотрудники СБУ задержали членов банды в момент получения первой части вымышленного долга в 100 тыс. гривен. Вскоре после этого был арестован и главарь группировки, который пытался скрыться.

По информации следствия, задержанные были связаны с известным криминальным авторитетом и рассматривали себя как его "силовое крыло". В ходе обысков у злоумышленников изъяли мобильные телефоны и записи, подтверждающие их преступную деятельность, а также деньги, вероятно, полученные незаконным путем.

На данный момент подозреваемые находятся в заключении, им грозит до 12 лет лишения свободы.

Арест рэкетира в Днепре. Фото: СБУ

Напомним, СБУ разоблачила заключенного Житомирского исправительного учреждения, который выманивал деньги у родственников украинских военнопленных.

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец предупреждает, чтобы украинцы остерегались очередной мошеннической схемы. По его словам, злоумышленники предлагают за деньги "включить" военнопленных в списки на обмен.