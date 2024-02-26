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В Житомире разоблачили заключенного, который выманивал деньги у родственников военнопленных

26 февраля 2024 19:58
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Житомире разоблачили заключенного, который выманивал деньги у родственников военнопленных
Работники СБУ проводят аресты. Фото: СБУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Служба безопасности Украины разоблачила заключенного Житомирского исправительного учреждения, которое выманивал деньги у родственников украинских военнопленных. Среди сообщников злоумышленника — его мать и гражданская жена.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в субботу, 26 февраля.

Выдумывал деньги у родственников военно

Служба безопасности ликвидировала еще одну схему выманивания денег у родственников украинских военных, находящихся в плену российских захватчиков или пропавших без вести на фронте.

Следствие стало известно, что незаконную деятельность организовал узник одного из исправительных учреждений Житомира.

"Злоумышленник в интернете находил людей, которые разыскивали своих близких — бойцов ВСУ, попавших в плен или пропавших во время боев на передовой", — сообщили в СБУ.

Затем фигурант звонил по телефону семьям украинских защитников и за деньги обещал найти и вернуть их домой. Проводя такие "беседы" заключенный представлялся участником "поисковой группы" и говорил, что имеет "нужные" связи.

"Стоимость "услуг" мошенника составляла от 5 до 55 тысяч гривен. Сумма зависела от платежеспособности потерпевшего", — говорится в сообщении.

Следствие также обнаружило, что деньги перечислялись на банковские карты его сокамерников и сообщников "на свободе". Среди таких приспешников были мать и гражданская жена.

Елена
Изъятые у мошенника телефоны. Фото: СБУ

Следственные действия СБУ

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства злоумышленником более 50 тысяч гривен из близких украинского воина, считающегося пропавшим без вести.

Во время обысков в камере мошенника и в домах его подельников были обнаружены несколько мобильных телефонов, банковские карточки и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

В настоящее время организатор схемы сообщен о подозрении в мошенничестве. Продолжается расследование по привлечению к ответственности других соучастников преступления.

Ранее мы сообщали, что омбудсмен Дмитрий Лубинец предупреждает, чтобы украинцы остерегались очередной мошеннической схемы. По его словам, злоумышленники предлагают за деньги "включить" военнопленных в списки на обмен.

Правоохранитель вместе с сообщником разработали схему, чтобы переправлять мужчин за границу вне КПП. Сотрудники ДБР задержали злоумышленников, пока обоих приговорили к лишению свободы.

СБУ
Житомир
мошенничество
пленные
Криминал

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