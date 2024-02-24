Лубінець розповів, як шахраї видурюють гроші у родичів військовополонених

Омбудсмен Дмитро Лубінець. Фото: Офіс Омбудсмена

Омбудсмен Дмитро Лубінець попереджає, щоб українці стереглися чергової шахрайської схеми. За його словами, зловмисники пропонують за гроші "включити" військовополонених у списки на обмін.

Як працює така схема Лубінець розповів у Telegram у суботу, 24 лютого.

Пост Дмитра Лубінця. Фото: скриншот

Як працює шахрайська схема

Омбудсмен розповів, що зловмисники звертаються до родин військовополонених, пропонуючи за грошову винагороду "включити" їхніх рідних до списків на обмін. Також вони можуть пропонувати "прискорити" процес обміну для конкретного військовослужбовця.

В процесі своєї злочинної діяльності шахраї навіть зламують сторінки посадових осіб державних органів у соціальних мережах.

На жаль, нещодавно шахраї зламали акаунти працівників Офісу Омбудсмена.

"Недоброчесні нібито від імені цих працівників надсилали "прохання" позичити певну суму грошей громадянам, з якими відбувалося спілкування щодо їхніх звернень до Секретаріату Уповноваженого ВР України з прав людини", — розповів омбудсмен.

Громадянам варто бути пильними

Лубінець наголосив, що працівники Офісу Омбудсмена сумлінно виконують свої посадові обов’язки в умовах воєнного стану. Особливо важливо знати, що вони ніколи не висловлювали до заявників будь-яких прохань, зокрема й грошового характеру.

Звертаючись до шахраїв, правозахисник нагадав, що такі злочинні дії несуть за собою кримінальну відповідальність.

"Також звертаюся до рідних військовополонених: будьте обережними та пам’ятайте — зловмисники можуть вигадувати нові способи нажитися на людському горі", — завершив своє звернення Лубінець.

Раніше ми повідомляли, що Лубінець заявив, що Росія посилює репресії проти кримських татар. За його словами, це відбувається напередодні десятих роковин окупації українського півострова.

В Україну з тимчасово окупованих Росією територій вдалося повернути 11 дітей. Серед них шість дівчаток та п'ять хлопчиків. Найменшій дитині 2 роки.