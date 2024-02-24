Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Лубинец рассказал, как мошенники выдуривают деньги у родственников военнопленных arrow

Лубинец рассказал, как мошенники выдуривают деньги у родственников военнопленных

24 февраля 2024 19:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Лубинец рассказал, как мошенники выдуривают деньги у родственников военнопленных
Омбудсмен Дмитрий Лубинец. Фото: Офис Омбудсмена
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Омбудсмен Дмитрий Лубинец предупреждает, чтобы украинцы остерегались очередной мошеннической схемы. По его словам, злоумышленники предлагают за деньги "включить" военнопленных в списки на обмен.

Как работает такая схема, Лубинец рассказал в Telegram в субботу, 24 февраля.

скрин
Пост Дмитрия Лубинца. Фото: скриншот

Как работает мошенническая схема

Омбудсмен рассказал, что злоумышленники обращаются в семьи военнопленных, предлагая за денежное вознаграждение "включить" их родных в списки на обмен. Также они могут предлагать ускорить процесс обмена для конкретного военнослужащего.

В процессе своей преступной деятельности мошенники даже взламывают страницы должностных лиц государственных органов в социальных сетях.

К сожалению, недавно мошенники сломали аккаунты работников Офиса Омбудсмена.

"Неблагочестивые якобы от имени этих работников присылали "просьбу" одолжить определенную сумму денег гражданам, с которыми происходило общение по поводу их обращений в Секретариат Уполномоченного ВР Украины по правам человека", — рассказал омбудсмен.

Гражданам следует быть бдительными

Лубинец подчеркнул, что работники Офиса Омбудсмена добросовестно выполняют свои должностные обязанности в условиях военного положения. Особенно важно знать, что они никогда не высказывали заявителям каких-либо просьб, в том числе и денежного характера.

Обращаясь к мошенникам, правозащитник напомнил, что подобные преступные действия несут за собой уголовную ответственность.

"Также обращаюсь к родным военнопленным: будьте осторожны и помните — злоумышленники могут придумывать новые способы нажиться на человеческом горе", — завершат свое обращение Лубинец.

Ранее мы сообщали, что Лубинец заявил, что Россия ужесточает репрессии против крымских татар. По его словам, это происходит накануне десятой годовщины оккупации украинского полуострова.

В Украину с временно оккупированных Россией территорий удалось вернуть 11 детей. Среди них шесть девочек и пять мальчиков. Младшему ребенку 2 года.

война
Украина
мошенничество
пленные
Дмитрий Лубинец

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

10 февраля 2024

20:13 Авто украинцев могут зарегистрировать в ТЦК и запретить передвигаться между областями

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

Актуальное по теме