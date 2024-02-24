Лубинец рассказал, как мошенники выдуривают деньги у родственников военнопленных

Омбудсмен Дмитрий Лубинец. Фото: Офис Омбудсмена

Омбудсмен Дмитрий Лубинец предупреждает, чтобы украинцы остерегались очередной мошеннической схемы. По его словам, злоумышленники предлагают за деньги "включить" военнопленных в списки на обмен.

Как работает такая схема, Лубинец рассказал в Telegram в субботу, 24 февраля.

Пост Дмитрия Лубинца. Фото: скриншот

Как работает мошенническая схема

Омбудсмен рассказал, что злоумышленники обращаются в семьи военнопленных, предлагая за денежное вознаграждение "включить" их родных в списки на обмен. Также они могут предлагать ускорить процесс обмена для конкретного военнослужащего.

В процессе своей преступной деятельности мошенники даже взламывают страницы должностных лиц государственных органов в социальных сетях.

К сожалению, недавно мошенники сломали аккаунты работников Офиса Омбудсмена.

"Неблагочестивые якобы от имени этих работников присылали "просьбу" одолжить определенную сумму денег гражданам, с которыми происходило общение по поводу их обращений в Секретариат Уполномоченного ВР Украины по правам человека", — рассказал омбудсмен.

Гражданам следует быть бдительными

Лубинец подчеркнул, что работники Офиса Омбудсмена добросовестно выполняют свои должностные обязанности в условиях военного положения. Особенно важно знать, что они никогда не высказывали заявителям каких-либо просьб, в том числе и денежного характера.

Обращаясь к мошенникам, правозащитник напомнил, что подобные преступные действия несут за собой уголовную ответственность.

"Также обращаюсь к родным военнопленным: будьте осторожны и помните — злоумышленники могут придумывать новые способы нажиться на человеческом горе", — завершат свое обращение Лубинец.

Ранее мы сообщали, что Лубинец заявил, что Россия ужесточает репрессии против крымских татар. По его словам, это происходит накануне десятой годовщины оккупации украинского полуострова.

В Украину с временно оккупированных Россией территорий удалось вернуть 11 детей. Среди них шесть девочек и пять мальчиков. Младшему ребенку 2 года.