В Україну з тимчасово окупованих територій повернули ще 11 дітей

Повернені діти з окупації зі своїми рідними. Фото: Омбудсман України

В Україну з тимчасово окупованих Росією територій вдалося повернути 11 дітей. Серед них шість дівчаток та п'ять хлопчиків. Найменшій дитині 2 роки.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець у вівторок, 20 лютого.

Повернення українських дітей з окупації

З окупації повернули 11 дітей, з яких шестеро дівчат та п'ятеро хлопців, віком від 2 до 16 років. Як вказує Лубінець, у складі повернених дітей є дворічні сестрички-двійнята.

Двох дітей одразу госпіталізували, оскільки вони були в поганому стані, а одна дитина не могла самостійно пересуватися.

"Українців вдалося повернути з ТОТ та РФ за посередництва Держави Катар та за підтримки ЮНІСЕФ, а також сприяння у роботі Державної прикордонної служби. Це повернення, як і всі інші, відбулося у межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA. Напрацюванням шляху повернення та всім процесом займався Офіс Омбудсмана спільно з іншими органами державної влади. Рідні дітей звернулися до нашої інституції, аби повернути примусово переміщених і депортованих українців на Батьківщину", — йдеться в повідомленні.

На місці повернення дітей окрім омбудсмана та рідних був присутній також посол Катару в Україні Гаді Аль-Гаджрі.

Лубінець зауважив, що під час перебування на ТОТ для деяких дітей росіяни знайшли "опікунів" та примусово паспортизували неповнолітніх.

Після повернення на Батьківщину дітям найближчим часом забезпечать психологічну та гуманітарну допомогу від міжнародних партнерів.

Дмитро Лубінець тримає на руках дитину. Фото: Омбудсман України

Маленька дівчинка повернута з окупації. Фото: Омбудсман України

Медики в кареті швидкої допомоги та спеціалісти з повернення дітей. Фото: Омбудсман України

Дівчинка з прапором повернута з окупації. Фото: Омбудсман України

Дмитро Лубінець та інші з дітьми, яких вдалося повернути з окупації. Фото: Омбудсман України

Дмитро Лубінець та посол Катару в Україні тримають повернутих дітей на руках. Фото: Омбудсман України

Нагадаємо, нещодавно вдалося повернути з окупації дитину, на початку повномасштабного вторгнення гостювала у дідуся з бабусею і не змогла виїхати. Повернення сталося за сприяння Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

До цього на підконтрольну Україні територію повернулося ще двоє дітей з тимчасово окупованої частини Херсонщини. Йдеться про двох дівчат віком 15 і 16 років.