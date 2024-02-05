З тимчасово окупованої Херсонщини повернули ще двох дітей — деталі евакуації

Евакуаційні автобуси. Ілюстративне фото: АрміяInform

На підконтрольну Україні територію повернулося ще двоє дітей з тимчасово окупованої частини Херсонщини. Йдеться про двох дівчат віком 15 і 16 років.

Про це повідомив Голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін в понеділок, 5 лютого.

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Повернення українських дівчат з окупації

Як вказує Прокудін, з окупованих територій Херсонської області вдалося евакуювати двох підлітків. За словами очільника херсонської ОДА, повернення стало можливим завдяки мережі волонтерських організацій "Save Ukraine".

"Знову на вільній землі. Нарешті ці слова змогли сказати ще двоє дітей. Дівчат 15 і 16 років вдалося повернути на підконтрольну Україні територію. Їхні родини співпрацювали із Save Ukraine, завдяки чому змогли виїхати з тимчасово окупованої частини Херсонщини", — йдеться в повідомленні Прокудіна.

Також посадовець додав, що наразі дівчата перебувають в повній безпеці та отримують необхідну допомогу.

Скриншот допису Прокудіна

Нагадаємо, на Харківщині оголосили обов'язкову евакуацію цивільного населення через постійні обстріли ворога. Йдеться про Кіндрашівську та Курилівську громади Куп'янського району.

Додамо, у прифронтових громадах Донеччини досі залишається 72 дитини. Примусову евакуацію дітей оголосили в окремих населених пунктах Мар'їнської та Очеретинської громад.