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З тимчасово окупованої Херсонщини повернули ще двох дітей — деталі евакуації

5 лютого 2024 19:59
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
З тимчасово окупованої Херсонщини повернули ще двох дітей — деталі евакуації
Евакуаційні автобуси. Ілюстративне фото: АрміяInform
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На підконтрольну Україні територію повернулося ще двоє дітей з тимчасово окупованої частини Херсонщини. Йдеться про двох дівчат віком 15 і 16 років.

Про це повідомив Голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін в понеділок, 5 лютого.

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Як вказує Прокудін, з окупованих територій Херсонської області вдалося евакуювати двох підлітків. За словами очільника херсонської ОДА, повернення стало можливим завдяки мережі волонтерських організацій "Save Ukraine".

"Знову на вільній землі.  Нарешті ці слова змогли сказати ще двоє дітей. Дівчат 15 і 16 років вдалося повернути на підконтрольну Україні територію. Їхні родини співпрацювали  із Save Ukraine, завдяки чому змогли виїхати з тимчасово окупованої частини Херсонщини", — йдеться в повідомленні Прокудіна. 

Також посадовець додав, що наразі дівчата перебувають в повній безпеці та отримують необхідну допомогу.

Скриншот допису Прокудіна
Скриншот допису Прокудіна

Нагадаємо, на Харківщині оголосили обов'язкову евакуацію цивільного населення через постійні обстріли ворога. Йдеться про Кіндрашівську та Курилівську громади Куп'янського району.

Додамо, у прифронтових громадах Донеччини досі залишається 72 дитини. Примусову евакуацію дітей оголосили в окремих населених пунктах Мар'їнської та Очеретинської громад. 

війна
діти
евакуація
Україна
Херсонська область
окупація
Олександр Прокудін

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