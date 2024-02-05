С временно оккупированной Херсонщины вернули еще двоих детей — детали эвакуации

Эвакуационные автобусы. Иллюстративное фото: АрмияInform

На подконтрольную Украине территорию вернулись еще двое детей из временно оккупированной части Херсонщины. Речь идет о двух девочках в возрасте 15 и 16 лет.

Об этом сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин в понедельник, 5 февраля.

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Как указывает Прокудин, с оккупированных территорий Херсонской области удалось эвакуировать двух подростков. По словам главы херсонской ОГА, возвращение стало возможным благодаря сети волонтерских организаций "Save Ukraine".

"Снова на свободной земле. Наконец эти слова смогли сказать еще двое детей. Девушек 15 и 16 лет удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию. Их семьи сотрудничали с Save Ukraine, благодаря чему смогли выехать из временно оккупированной части Херсонщины", — говорится в сообщении Прокудина.

Также чиновник добавил, что девушки находятся в полной безопасности и получают необходимую помощь.

Скриншот поста Прокудина

Напомним, в Харьковской области объявили обязательную эвакуацию гражданского населения из-за постоянных обстрелов врага. Речь идет о Киндрашовской и Куриловской громадах Купянского района.

Добавим, в прифронтовых громадах Донетчины до сих пор остается 72 ребенка. Принудительная эвакуация детей была объявлена в отдельных населенных пунктах Марьинской и Очеретинской громад.