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В Украину с временно оккупированных территорий вернули еще 11 детей

20 февраля 2024 18:56
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Украину с временно оккупированных территорий вернули еще 11 детей
Возвращенные дети из оккупации со своими родными. Фото: Омбудсман Украины
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Украину с временно оккупированных Россией территорий удалось вернуть 11 детей. Среди них шесть девочек и пять мальчиков. Младшему ребенку 2 года.

Об этом сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец во вторник, 20 февраля.

Возвращение украинских детей из оккупации

Из оккупации вернули 11 детей, из которых шесть девочек и пять парней, в возрасте от 2 до 16 лет. Как указывает Лубинец, в составе возвращенных детей есть двухлетние сестренки-близнецы.

Двоих детей сразу госпитализировали, поскольку они были в плохом состоянии, а один ребенок не мог самостоятельно передвигаться.

"Украинцев удалось вернуть из ВОТ и РФ при посредничестве Государства Катар и при поддержке ЮНИСЕФ, а также содействия в работе Государственной пограничной службы. Это возвращение, как и все остальные, произошло в рамках реализации утвержденного плана действий Президента Украины Bring Kids Back UA. Наработкой путей возвращение и всем процессом занимался Офис Омбудсмана совместно с другими органами государственной власти. Родные детей обратились в наш институт, чтобы вернуть принудительно перемещенных и депортированных украинцев на Родину", — говорится в сообщении.

На месте возвращения детей, кроме омбудсмана и родных, присутствовал также посол Катара в Украине Гади Аль-Гаджри.

Лубинец отметил, что во время пребывания на ВОТ для некоторых детей россияне нашли "опекунов" и принудительно паспортизировали несовершеннолетних.

После возвращения на Родину детям в ближайшее время обеспечат психологическую и гуманитарную помощь от международных партнеров.

Дмитрий Лубинец держит на руках ребенка
Дмитрий Лубинец держит ребенка на руках. Фото: Омбудсман Украины
Маленькая девочка возвращена из оккупации
Маленькая девочка возвращенная из оккупации. Фото: Омбудсман Украины
Карета скорой помощи
Медики в карете скорой помощи и специалисты по возвращению детей. Фото: Омбудсман Украины
Девочка с флагом возвращена из оккупации
Девочка с флагом возвращенная из оккупации. Фото: Омбудсман Украины
Дмитрий Лубинец и другие с детьми, которых удалось вернуть из оккупации
Дмитрий Лубинец и другие с детьми, которых удалось вернуть из оккупации. Фото: Омбудсман Украины
Дмитрий Лубинец и посол Катара в Украине держат возвращенных детей на руках
Дмитрий Лубинец и посол Катара в Украине держат возвращенных детей на руках. Фото: Омбудсман Украины

Напомним, недавно удалось вернуть с оккупации ребенка, которая в начале полномасштабного вторжения гостила у дедушки с бабушкой и не смогла уехать. Возвращение произошло при содействии Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий.

До этого на подконтрольную Украине территорию вернулись еще двое детей из временно оккупированной части Херсонщины. Речь идет о двух девушках в возрасте 15 и 16 лет.

война
дети
Украина
Дмитрий Лубинец
оккупация

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