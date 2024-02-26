У Житомирі викрили в'язня, який видурював гроші у родичів військовополонених

Працівники СБУ проводять арешти. Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила в’язня Житомирської виправної установи, який видурював гроші у родичів українських військовополонених. Серед спільників зловмисика — його матір та цивільна дружина.

Про це повідомила пресслужба СБУ у суботу, 26 лютого.

Видурював гроші у родичів військового

Служба безпеки ліквідувала ще одну схему виманювання грошей у родичів українських військових, які перебувають у полоні російських загарбників або зникли безвісти на фронті.

Слідству стало відомо, що незаконну діяльність організував в’язень однієї із виправних установ Житомира.

"Зловмисник в інтернеті знаходив людей, які розшукували своїх близьких — бійців ЗСУ, що потрапили в полон або зникли під час боїв на передовій", — повідомили в СБУ.

Потім фігурант телефонував родинам українських захисників та за гроші обіцяв знайти і повернути їх додому. Провадячи такі "бесіди" в’язень представлявся учасником "пошукової групи" і говорив, що має "потрібні" зв’язки.

"Вартість "послуг" шахрая становила від 5 до 55 тисяч гривень. Сума залежала від платоспроможності потерпілого", — говориться у повідомленні.

Слідство також виявило, що гроші перераховували на банківські картки його співкамерників і спільників "на волі". Серед таких поплічників були матір та цивільна дружина.

Вилучені в шахрая телефони. Фото: СБУ

Слідчі дії СБУ

Співробітники СБУ задокументували факт вимагання зловмисником більше 50 тисяч гривень з близьких українського воїна, який вважається зниклим безвісти.

Під час обшуків у камері шахрая та в оселях його спільників було виявлено декілька мобільних телефонів, банківські картки та інші речові докази злочинної діяльності.

Наразі організатору схеми повідомлено про підозру в шахрайстві. Триває розслідування для притягнення до відповідальності інших співучасників злочину.

Раніше ми повідомляли, що омбудсмен Дмитро Лубінець попереджає, щоб українці стереглися чергової шахрайської схеми. За його словами, зловмисники пропонують за гроші "включити" військовополонених у списки на обмін.

Правоохоронець разом зі спільником розробили схему, аби переправляти чоловіків закордон поза КПП. Працівники ДБР затримали зловмисників, наразі обох засудили до позбавлення волі.