На Запорожье разоблачили банду, которая похищала людей и "выбивала" долги

Задержание банды в Запорожской области. Фото: СБУ

Служба безопасности разоблачила в Запорожской области банду, которая похищала людей и "выбивала" из них несуществующие долги. В настоящее время задержанные находятся под стражей, им грозит 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в СБУ.

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Правоохранители рассказали, что злоумышленники создавали искусственные конфликты, после чего требовали от потерпевших деньги за "мирное" урегулирование спора. Во многих случаях одноразовый "платеж" перерастал в ежемесячную "дань".

"В случае отказа платить участникам банды фигуранты похищали своих жертв и увозили их в заброшенное здание. Там преступники жестоко избивали людей и угрожали им "медленной" смертью", — говорится в сообщении.

Организатора банды и двух его подельников задержали "на горячем", когда они "выбивали" несуществующий долг у мужчины. Преступники держали его в полуразрушенном здании на территории городского парка. По данным следствия, банду организовал запорожский криминальный авторитет, более 20 лет проведший в тюрьме за особо тяжкие преступления, в том числе разбой и похищение людей.

"В состав группировки он привлек более десяти человек, большинство из которых уже неоднократно отбывали наказание за нанесение телесных повреждений и вымогательство. Применяя разбойные нападения на граждан, злоумышленники пытались распространить свое влияние на территории города и другие районы области", — рассказывают в СБУ.

Задержание банды в Запорожской области. Фото: СБУ

Затем у участников группировки провели обыски и изъяли оружие, наркотики и незаконно полученные деньги. В настоящее время организатору банды и двум его сообщникам сообщили о подозрении по следующим трем статьям Уголовного Кодекса:

вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения;

незаконное лишение свободы или похищение человека;

разбой.

Кроме того, решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий лидера банды за незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.

Задержанные находятся под стражей, им грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, недавно во Львовской области работники СБУ заблокировали Viber-канал, который помогал гражданам призывного возраста избегать мобилизации. Ресурс сообщал о мероприятиях, проводимых Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки в регионе.