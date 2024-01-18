На Запоріжжі викрили банду, яка викрадала людей та "вибивала" борги

Затримання банди на Запоріжжі. Фото: СБУ

Служба безпеки викрила на Запоріжжі банду, яка викрадала людей і "вибивала" з них неіснуючі борги. Наразі затримані перебувають під вартою, їм загрожує 15 років позбавлення волі.

Про це повідомили в СБУ.

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Правоохоронці розповіли, що зловмисники створювали штучні конфлікти, після чого вимагали від потерпілих гроші за "мирне" врегулювання спору. У багатьох випадках одноразовий "платіж" переростав у щомісячну "данину".

"У разі відмови платити учасникам банди фігуранти викрадали своїх жертв та відвозили їх до покинутої будівлі. Т ам злочинці жорстоко били людей та погрожували їм "повільною" смертю", — йдеться у повідомленні.

Організатора банди і двох його спільників затримали "на гарячому", коли вони "вибивали" неіснуючий борг у чоловіка. Злочинці тримали його у напівзруйнованій будівлі на території міського парку. За даними слідства, банду організував запорізький кримінальний авторитет, який понад 20 років провів у тюрмі за особливо тяжкі злочини, у тому числі розбій та викрадення людей.

"До складу угруповання він залучив понад десять осіб, більшість з яких вже неодноразово відбувала покарання за нанесення тілесних ушкоджень та вимагання. Застосовуючи розбійні напади на громадян, зловмисники намагалися поширити свій вплив на території міста та інші райони області", — розповідають в СБУ.

Затримання банди на Запоріжжі. Фото: СБУ

Згодом в учасників угруповань провели обшуки і вилучили зброю, наркотики та незаконно отримані гроші. Наразі організатору банди і двом його спільникам повідомили про підозру за такими трьома статтями Кримінального Кодексу:

вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану;

незаконне позбавлення волі або викрадення людини;

розбій.

Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій лідера банди за незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами.

Затримані наразі перебувають під вартою, їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині працівники СБУ заблокували Viber-канал, який допомагав громадянам призовного віку уникати мобілізації. Ресурс сповіщав про заходи, які проводять Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в регіоні.