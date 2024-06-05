Що відбувається на напрямках фронту в Україні та які ворожі дії фіксують

Українські захисники. Фото: Генштаб

Російські загарбники продовжують наступальні дії на деяких ділянках фронту. Зокрема, складна ситуація фіксується на Роботинському напрямку — там ворог намагається вийти на місто Токмак.

Про це заявив військовослужбовець Іван Тимочко в ефірі Ми Україна.

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Ситуація на напрямках фронту

За словами Тимочко, на окремих напрямках окупанти намагаються обʼєднатися і створити "один фронт наступу". Водночас складна ситуація зараз на Роботинському напрямку, оскільки там армія Росії намагається вийти на Токмак.

Також складно на напрямку Вугледар-Курахове-Покровськ. Його окупанти обрали для того, аби з флангів охопити Донецьку область. Аналогічна ситуація відбувається і на Лимано-Купʼянському напрямку.

"Варто розглядати як єдиний задум окупантів на Харківщині, що ворог намагається обʼєднати Вовчанський та Лимано-Купʼянський напрямки в один, щоб посилити тиск на ЗСУ", — сказав військовий.

Нагадаємо, російські війська стали інтенсивніше обстрілювати Запорізьку область. Щодня фіксується понад 400 ворожих атак.

Також ми писали, що російські окупанти готуються до можливого удару ЗСУ по Кримському мосту. Ворог виставив баржі вздовж нього, аби захиститися від безекіпажних морських катерів.