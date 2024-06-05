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Окупанти активно готуються до удару ЗСУ по Кримському мосту — що відомо

5 червня 2024 00:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Росіяни готуються до удару ЗСУ по Кримському мосту
Кримський міст після удару ЗСУ. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти готуються до можливого удару Збройних сил України по Кримському мосту. Ворог виставив баржі вздовж нього, аби захиститися від безекіпажних морських катерів.

Про це повідомляє рух "АТЕШ" в Telegram у вівторок, 4 червня.

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Загарбники також перекидають додаткові системи ППО в район міста Керч. Партизани зафіксували їхню дислокацію.

Російські баржі біля Кримського моста
Баржі окупантів біля Кримського моста. Фото: "АТЕШ"

"Це свідчить про підготовку до неминучого удару по їхній військовій логістиці. Баржа в порту "Кавказ" була лише підготовчим етапом. Очікуємо прожарювання", — йдеться у повідомленні.

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Допис "АТЕШ". Фото: скриншот

Нагадаємо, ЗСУ можуть готуватися до нової атаки на Кримський міст. Західні аналітики припускають, що вони почали шукати для цього можливості, завдяки ударам по поромних переправах на півострові.

Також уночі проти 30 травня на території тимчасово окупованого Криму лунали вибухи. Внаслідок операції ГУР було уражено два катери російських загарбників типу КС-701 "Тунець". 

окупанти
Кримський міст
окупація
Крим
війна
ЗСУ

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