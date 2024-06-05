Росіяни готуються до удару ЗСУ по Кримському мосту

Кримський міст після удару ЗСУ. Фото: росЗМІ

Російські окупанти готуються до можливого удару Збройних сил України по Кримському мосту. Ворог виставив баржі вздовж нього, аби захиститися від безекіпажних морських катерів.

Про це повідомляє рух "АТЕШ" в Telegram у вівторок, 4 червня.

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Підготовка окупантів до удару по Кримському мосту

Загарбники також перекидають додаткові системи ППО в район міста Керч. Партизани зафіксували їхню дислокацію.

Баржі окупантів біля Кримського моста. Фото: "АТЕШ"

"Це свідчить про підготовку до неминучого удару по їхній військовій логістиці. Баржа в порту "Кавказ" була лише підготовчим етапом. Очікуємо прожарювання", — йдеться у повідомленні.

Допис "АТЕШ". Фото: скриншот

Нагадаємо, ЗСУ можуть готуватися до нової атаки на Кримський міст. Західні аналітики припускають, що вони почали шукати для цього можливості, завдяки ударам по поромних переправах на півострові.

Також уночі проти 30 травня на території тимчасово окупованого Криму лунали вибухи. Внаслідок операції ГУР було уражено два катери російських загарбників типу КС-701 "Тунець".