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Оккупанты активно готовятся к удару ВСУ по Крымскому мосту — что известно

5 июня 2024 00:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Россияне готовятся к удару ВСУ по Крымскому мосту
Крымский мост после удара ВСУ. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты готовятся к возможному удару Вооруженных сил Украины по Крымскому мосту. Враг выставил баржи вдоль него, чтобы защититься от безэкипажных морских катеров.

Об этом сообщает движение "АТЕШ" в Telegram во вторник, 4 июня.

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Захватчики также перебрасывают дополнительные системы ПВО в район города Керчь. Партизаны зафиксировали их дислокацию.

Российские баржи у Крымского моста
Баржи оккупантов возле Крымского моста. Фото: "АТЕШ"

"Это свидетельствует о подготовке к неизбежному удару по их военной логистике. Баржа в порту "Кавказ" была лишь подготовительным этапом. Ожидаем прожарки", — говорится в сообщении.

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Пост "АТЕШ". Фото: скриншот

Напомним, ВСУ могут готовиться к новой атаке на Крымский мост. Западные аналитики предполагают, что они начали искать для этого возможности благодаря ударам по паромным переправам на полуострове.

Также ночью против 30 мая на территории временно оккупированного Крыма раздавались взрывы. В результате операции ГУР были поражены два катера российских захватчиков типа КС-701 "Тунец".

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Крымский мост
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Крым
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ВСУ

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