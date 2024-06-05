Російські війська збільшують інтенсивність обстрілів Запорізької області

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Фото: Запорізька обласна державна адміністрація

Російські війська стали інтенсивніше обстрілювати Запорізьку область. Щодня фіксується понад 400 ворожих атак.

Про це у вівторок, 4 чеврня, в ефірі телемарафону повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Четвертого червня Росія понад 450 разів атакувала регіон. За словами Федорова, зруйновано 11 цивільних будинків.

"Ми бачимо збільшення інтенсивності — вона щодня нарощується. Якщо місяць назад було 200-250 обстрілів на добу, то наразі це 400+ обстрілів на добу, а бувало 500-550 обстрілів", — розповів глава регіону.

Ворог зазвичай обстрілює прифронтові населені пункти Запорізької області: село Роботине та міста Гуляйполе й Оріхів.

Нагадаємо, за словами керівника пресцентру Сил оборони Півдня Дмитра Плетенчука, російські війська постійно штурмують Запорізьку область та населені пункти регіону. Вони використовують всю наявну у них техніку та озброєння, багатьох сіл, таких як Кринки, уже практично не існує.

Частина території Запорізької області досі окупована. Попри це, там залишаються мільйони громадян, які не виїжджають. За даними міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, окупанти посилюють Запорізький напрямок технікою.