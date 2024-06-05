Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Росія посилила обстріли Запорізької області — Федоров arrow

Росія посилила обстріли Запорізької області — Федоров

5 червня 2024 05:53
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Російські війська збільшують інтенсивність обстрілів Запорізької області
Голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Фото: Запорізька обласна державна адміністрація
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Російські війська стали інтенсивніше обстрілювати Запорізьку область. Щодня фіксується понад 400 ворожих атак.

Про це у вівторок, 4 чеврня, в ефірі телемарафону повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Читайте також:

Кількість обстрілів збільшилась вдвічі 

Четвертого червня Росія понад 450 разів атакувала регіон. За словами Федорова, зруйновано 11 цивільних будинків. 

"Ми бачимо збільшення інтенсивності — вона щодня нарощується. Якщо місяць назад було 200-250 обстрілів на добу, то наразі це 400+ обстрілів на добу, а бувало 500-550 обстрілів", — розповів глава регіону.  

Ворог зазвичай обстрілює прифронтові населені пункти Запорізької області: село Роботине та міста Гуляйполе й Оріхів.

Нагадаємо, за словами керівника пресцентру Сил оборони Півдня Дмитра Плетенчука, російські війська постійно штурмують Запорізьку область та населені пункти регіону. Вони використовують всю наявну у них техніку та озброєння, багатьох сіл, таких як Кринки, уже практично не існує. 

Частина території Запорізької області досі окупована. Попри це, там залишаються мільйони громадян, які не виїжджають. За даними міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, окупанти посилюють Запорізький напрямок технікою. 

російські війська
Запорізька область
Іван Федоров
фронт
обстріли
війна
ЗСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня