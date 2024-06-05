Российские войска увеличивают интенсивность обстрелов Запорожской области

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Фото: Запорожская областная государственная администрация

Российские войска стали интенсивнее обстреливать Запорожскую область. Ежедневно фиксируется более 400 вражеских атак.

Об этом во вторник, 4 июня, в эфире телемарафона сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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Четвертого июня Россия более 450 раз атаковала регион. По словам Федорова, разрушены 11 гражданских домов.

"Мы видим увеличение интенсивности — она ежедневно наращивается. Если месяц назад было 200-250 обстрелов в сутки, то сейчас это 400+ обстрелов в сутки, бывало и 500-550 обстрелов", — рассказал глава региона.

Враг обычно обстреливает прифронтовые населенные пункты Запорожской области: село Роботино и города Гуляйполе и Орехов.

Напомним, по словам руководителя пресс-центра Сил обороны Юга Дмитрия Плетенчука, российские войска постоянно штурмуют Запорожскую область и населенные пункты региона. Многих сел, таких как Крынки, уже практически не существует.

Часть территории Запорожской области до сих пор оккупирована. Несмотря на это, там остаются миллионы не выезжающих граждан.