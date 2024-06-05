Российские войска увеличивают интенсивность обстрелов Запорожской области

Россия усилила обстрелы Запорожской области — Федоров
Российские войска стали интенсивнее обстреливать Запорожскую область. Ежедневно фиксируется более 400 вражеских атак.
Об этом во вторник, 4 июня, в эфире телемарафона сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Количество обстрелов увеличилось вдвое
Четвертого июня Россия более 450 раз атаковала регион. По словам Федорова, разрушены 11 гражданских домов.
"Мы видим увеличение интенсивности — она ежедневно наращивается. Если месяц назад было 200-250 обстрелов в сутки, то сейчас это 400+ обстрелов в сутки, бывало и 500-550 обстрелов", — рассказал глава региона.
Враг обычно обстреливает прифронтовые населенные пункты Запорожской области: село Роботино и города Гуляйполе и Орехов.
Напомним, по словам руководителя пресс-центра Сил обороны Юга Дмитрия Плетенчука, российские войска постоянно штурмуют Запорожскую область и населенные пункты региона. Многих сел, таких как Крынки, уже практически не существует.
Часть территории Запорожской области до сих пор оккупирована. Несмотря на это, там остаются миллионы не выезжающих граждан.
Читайте Новини.LIVE!