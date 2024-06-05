Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Военнослужащий назвал самые сложные направления фронта arrow

Военнослужащий назвал самые сложные направления фронта

5 июня 2024 08:59
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Что происходит на направлениях фронта в Украине и какие враждебные действия фиксируют
Украинские защитники. Фото: Генштаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики продолжают наступательные действия на некоторых участках фронта. В частности, сложная ситуация фиксируется на Роботинском направлении — там враг пытается выйти на город Токмак.

Об этом заявил военнослужащий Иван Тимочко в эфире "Ми Україна".

Читайте также:

Ситуация на направлениях фронта

По словам Тимочко, на отдельных направлениях оккупанты пытаются объединиться и создать "один фронт наступления". В то же время, сложная ситуация сейчас на Роботинском направлении, поскольку там армия России пытается выйти на Токмак.

Также сложно на направлении Угледар-Курахово-Покровск. Его оккупанты выбрали для того, чтобы с флангов захватить Донецкую область. Аналогичная ситуация происходит и на Лимано-Купянском направлении.

"Следует рассматривать как единственный замысел оккупантов на Харьковщине, который враг пытается объединить Волчанское и Лимано-Купянское направления в одно, чтобы усилить давление на ВСУ", — сказал военный.

Напомним, российские войска стали интенсивнее обстреливать Запорожскую область. Ежедневно фиксируется более 400 вражеских атак.

Также мы писали, что российские оккупанты готовятся к возможному удару ВСУ по Крымскому мосту. Враг выставил баржи вдоль него, чтобы защититься от безэкипажных морских катеров.

оккупанты
фронт
наступление
война в Украине
ВСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня