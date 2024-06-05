Что происходит на направлениях фронта в Украине и какие враждебные действия фиксируют

Украинские защитники. Фото: Генштаб

Российские захватчики продолжают наступательные действия на некоторых участках фронта. В частности, сложная ситуация фиксируется на Роботинском направлении — там враг пытается выйти на город Токмак.

Об этом заявил военнослужащий Иван Тимочко в эфире "Ми Україна".

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Ситуация на направлениях фронта

По словам Тимочко, на отдельных направлениях оккупанты пытаются объединиться и создать "один фронт наступления". В то же время, сложная ситуация сейчас на Роботинском направлении, поскольку там армия России пытается выйти на Токмак.

Также сложно на направлении Угледар-Курахово-Покровск. Его оккупанты выбрали для того, чтобы с флангов захватить Донецкую область. Аналогичная ситуация происходит и на Лимано-Купянском направлении.

"Следует рассматривать как единственный замысел оккупантов на Харьковщине, который враг пытается объединить Волчанское и Лимано-Купянское направления в одно, чтобы усилить давление на ВСУ", — сказал военный.

Напомним, российские войска стали интенсивнее обстреливать Запорожскую область. Ежедневно фиксируется более 400 вражеских атак.

Также мы писали, что российские оккупанты готовятся к возможному удару ВСУ по Крымскому мосту. Враг выставил баржи вдоль него, чтобы защититься от безэкипажных морских катеров.