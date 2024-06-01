Військовий пояснив, чому вижити на фронті легше, ніж перепливаючи Тису

Очільник Ради резервістів Сухопутних військ України Іван Тимочко. Фото: Олена Чернінька

Очільник Ради резервістів Сухопутних військ України Іван Тимочко переконаний, що шанс втонути в Тисі значно більший, ніж загинути на фронті. Він нагадав, що в цій прикордонній річці вже втопилися десятки ухилянтів від мобілізації.

Про це Тимочко заявив в ефірі каналу Ми-Україна у суботу, 1 червня.

Читайте також:

Шанс втопитися в Тисі вищий

Тимочко переконаний, що шанс втопитись в річці Тиса для ухилянтів вищий, ніж загинути на фронті.

Він також зазначив, що безпосередню участь у бойових діях бере приблизно третина від кількості Сил оборони.

Тимочко також додав, що в Україні утворилися організовані угруповання, які провадять системні залякування громадян, переконуючи, "що армія — це обов’язково для вас смерть".

"І коли це спрацьовано професійно, системно, це викликає серйозний резонанс і страхи у суспільстві і тому росте попит на те, щоб покинути територію України", — зазначив Тимочко.

Військовий також нагадав про небезпеки незаконного перетину кордону через Тису, де тонуть десятки ухилянтів.

Раніше ми повідомляли, що на берег річки Тиса у четвер, 30 травня, винесло тіло потопельника. Це вже десятий такий випадок від початку травня.

Нагадаємо, 24 травня працівники Державної прикордонної служби виявили у річці Тиса тіло чоловіка. Воно плило за течією уздовж берега.