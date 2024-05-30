Біля Тиси виявили ще одне тіло потопельника

Річка Тиса. Фото: ДПСУ

На берег річки Тиса у четвер, 30 травня, винесло тіло потопельника. Це вже десятий такий випадок від початку травня.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у Telegram.

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"На берег Тиси винесло тіло 10-го від початку травня потопельника", — йдеться у повідомленні.

Прикордонники уточнили, що чоловіка виявили румунські колеги у Кречунешті, що навпроти українського населеного пункту Великий Бичків.

Там вкотре закликали не ризикувати власним життям, адже, вийти з Тиси живим майже неможливо.

Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, 24 травня працівники Державної прикордонної служби виявили у річці Тиса тіло чоловіка. Воно плило за течією уздовж берега.

Також ми писали, що військовозобов'язані українці обрали інший маршрут для втечі з країни замість Тиси на тлі підвищеної смертності у течії річки. Вони стали тікати через карпатський перевал на кордоні з Румунією.