Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Десятий випадок за травень — на березі Тиси знайшли тіло потопельника arrow

Десятий випадок за травень — на березі Тиси знайшли тіло потопельника

30 травня 2024 17:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Біля Тиси виявили ще одне тіло потопельника
Річка Тиса. Фото: ДПСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На берег річки Тиса у четвер, 30 травня, винесло тіло потопельника. Це вже десятий такий випадок від початку травня.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у Telegram.

Читайте також:

Біля Тиси виявили тіло чоловіка

"На берег Тиси винесло тіло 10-го від початку травня потопельника", — йдеться у повідомленні.

Прикордонники уточнили, що чоловіка виявили румунські колеги у Кречунешті, що навпроти українського населеного пункту Великий Бичків.

Там вкотре закликали не ризикувати власним життям, адже, вийти з Тиси живим майже неможливо.

null
Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, 24 травня працівники Державної прикордонної служби виявили у річці Тиса тіло чоловіка. Воно плило за течією уздовж берега. 

Також ми писали, що військовозобов'язані українці обрали інший маршрут для втечі з країни замість Тиси на тлі підвищеної смертності у течії річки. Вони стали тікати через карпатський перевал на кордоні з Румунією.

ухилянти
військовий призов
мобілізація
річка Тиса
прикордонники
чоловіки
кордон

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

28 травня 2024

04:33 Пилова буря знову накриє Україну — коли та яким областям загрожує явище