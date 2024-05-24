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У Тисі прикордонники знайшли тіло чоловіка, яке несло течією

24 травня 2024 14:20
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
У річці Тиса прикордонники виявили тіло чоловіка
Прикордонник біля річки Тиса. Ілюстративне фото: УП
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Працівники Державної прикордонної служби України виявили у річці Тиса тіло чоловіка. Воно плило за течією уздовж берега. 

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у Telegram у п'ятницю, 24 травня.

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Як повідомили прикордонники, потопельник був жителем одного із сіл Закарпаття 1975 року народження. 

Його тіло помітили, коли його проносило течією уздовж берегів річки. 

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"На місце викликали співробітників ДСНС і Нацполіції. Тіло витягли на берег. Які обставини змусили громадянина опинитися у річці, котра забрала його життя, — встановлює слідство", — повідомила пресслужба ДПСУ.

Нагадаємо, 20 травня румунські прикордонники повідомили своїм українським колегам, що за 10 метрів від румунського берега у воді вони виявили тіло чоловіка.

Раніше, 17 травня у водах річки Тиса в черговий раз виявили тіло чоловіка, який намагався її переплисти, але так і не зміг. Тіло було з ознаками довгого перебування у воді. 

кордон
Україна
прикордонники
мобілізація
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Румунія
річка Тиса

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