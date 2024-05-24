У річці Тиса прикордонники виявили тіло чоловіка

Прикордонник біля річки Тиса. Ілюстративне фото: УП

Працівники Державної прикордонної служби України виявили у річці Тиса тіло чоловіка. Воно плило за течією уздовж берега.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у Telegram у п'ятницю, 24 травня.

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Як повідомили прикордонники, потопельник був жителем одного із сіл Закарпаття 1975 року народження.

Його тіло помітили, коли його проносило течією уздовж берегів річки.

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"На місце викликали співробітників ДСНС і Нацполіції. Тіло витягли на берег. Які обставини змусили громадянина опинитися у річці, котра забрала його життя, — встановлює слідство", — повідомила пресслужба ДПСУ.

Нагадаємо, 20 травня румунські прикордонники повідомили своїм українським колегам, що за 10 метрів від румунського берега у воді вони виявили тіло чоловіка.

Раніше, 17 травня у водах річки Тиса в черговий раз виявили тіло чоловіка, який намагався її переплисти, але так і не зміг. Тіло було з ознаками довгого перебування у воді.