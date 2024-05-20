У Тисі за 10 метрів від Румунії знайшли тіло потопельника

Річка Тиса. Фото: Держприкордонслужба України

За 10 метрів від румунського берега Тиси виявили тіло чергового потопельника. Про перебування людини без ознак життя прикордонників відділу "Тячів" Мукачівського загону повідомили співробітники прикордонної поліції Румунії.

Про це пише пресслужба Держприкордонслужби України у понеділок, 20 травня.

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Потопельника виявили за 10 метрів від румунського берега Тиси під залізничним мостом між населеними пунктами Грушово (Україна) та Кимпулунг-ла-Тіса (Румунія). Про знайдену людину без ознак життя українським прикордонникам повідомили співробітники прикордонної поліції Румунії.

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Тіло потопельника знайденого у Тисі. Фото: ДПСУ

Державна прикордонна служба повідомляє, що від початку травня це вже восьмий потопельник, який намагався подолати Тису.

Раніше ми писали, що у річці Тиса виявили тіло чоловіка з ознаками довготривалого перебування у воді.

Нагадаємо, через швидку течію річки Тиса, мул, численні вихори та втягування — багатьом навіть вправним плавцям не вистачає сил, щоб подолати щонайменше 50-метрову дистанцію. Окрім того, в Тисі є численні підводні загородження, в які річка затягує під час підйомів.

Додамо, що актори "Ліги сміху" втрапили у скандал через недолугий жарт. Гумористи висміяли людей, які потонули у річці Тисі.