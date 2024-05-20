Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Тисі за 10 метрів від Румунії знайшли тіло потопельника arrow

У Тисі за 10 метрів від Румунії знайшли тіло потопельника

20 травня 2024 12:46
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
У Тисі за 10 метрів від Румунії знайшли тіло потопельника
Річка Тиса. Фото: Держприкордонслужба України
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

За 10 метрів від румунського берега Тиси виявили тіло чергового потопельника. Про перебування людини без ознак життя прикордонників відділу "Тячів" Мукачівського загону повідомили співробітники прикордонної поліції Румунії.

Про це пише пресслужба Держприкордонслужби України у понеділок, 20 травня.

Читайте також:

У Тисі вкотре знайшли потопельника


Потопельника виявили за 10 метрів від румунського берега Тиси під залізничним мостом між населеними пунктами Грушово (Україна) та Кимпулунг-ла-Тіса (Румунія). Про знайдену людину без ознак життя українським прикордонникам повідомили співробітники прикордонної поліції Румунії.

Обережно, чутливий контент

потопельник у Тисі
Тіло потопельника знайденого у Тисі. Фото: ДПСУ

Державна прикордонна служба повідомляє, що від початку травня це вже восьмий потопельник, який намагався подолати Тису.

Раніше ми писали, що у річці Тиса виявили тіло чоловіка з ознаками довготривалого перебування у воді.

Нагадаємо, через швидку течію річки Тиса, мул, численні вихори та втягування — багатьом навіть вправним плавцям не вистачає сил, щоб подолати щонайменше 50-метрову дистанцію. Окрім того, в Тисі є численні підводні загородження, в які річка затягує під час підйомів.

Додамо, що актори "Ліги сміху" втрапили у скандал через недолугий жарт. Гумористи висміяли людей, які потонули у річці Тисі.

смерть
Румунія
Україна
Держпродспоживслужба
прикордонники
війна в Україні
ухилянти
ДПСУ
річка Тиса

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина

07:36 Навіщо приходити голяка — експерти розкритикували головний тренд Met Gala 2024