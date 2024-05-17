Невдала спроба перетнути кордон — у Тисі виявили тіло чоловіка

Річка Тиса. Фото: ДПСУ

У річці Тиса знову виявили тіло людини. Йдеться про чоловіка з ознаками довготривалого перебування у воді.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у п'ятницю, 17 травня.

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Тіло чоловіка в Тисі

"Про виявлення тіла чоловіка з ознаками довготривалого перебування у воді повідомили румунські прикордонники. Жодних документів при ньому не знайшли", — йдеться у повідомленні.

Тіло чоловіка в Тисі. Фото: ДПСУ

Наразі особу потопельника встановлюють.

Тіло чоловіка в Тисі. Фото: ДПСУ

У ДПСУ зазначили, що це вже 30-й трагічний випадок, зафіксований під час спроби перетину кордону Тисою. Людей закликали не піддавати ризикам своє життя.

Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, через швидку течію річки Тиса, мул, численні вихори та втягування — багатьом навіть вправним плавцям не вистачає сил, щоб подолати щонайменше 50-метрову дистанцію. Окрім того, в Тисі є численні підводні загородження, в які річка затягує під час підйомів.

Також майже щодоби прикордонники Мукачівського загону ДПСУ затримують по 5-10 осіб призовного віку, які намагаються незаконно перетнути український кордон, перепливши річку Тиса. Один із найпоширеніших методів — це переправа через річку на надувних човнах.