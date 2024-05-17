Невдала спроба перетнути кордон — у Тисі виявили тіло чоловіка

У Тисі знову виявили тіло чоловіка
У річці Тиса знову виявили тіло людини. Йдеться про чоловіка з ознаками довготривалого перебування у воді.
Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у п'ятницю, 17 травня.
Тіло чоловіка в Тисі
"Про виявлення тіла чоловіка з ознаками довготривалого перебування у воді повідомили румунські прикордонники. Жодних документів при ньому не знайшли", — йдеться у повідомленні.
Наразі особу потопельника встановлюють.
У ДПСУ зазначили, що це вже 30-й трагічний випадок, зафіксований під час спроби перетину кордону Тисою. Людей закликали не піддавати ризикам своє життя.
Нагадаємо, через швидку течію річки Тиса, мул, численні вихори та втягування — багатьом навіть вправним плавцям не вистачає сил, щоб подолати щонайменше 50-метрову дистанцію. Окрім того, в Тисі є численні підводні загородження, в які річка затягує під час підйомів.
Також майже щодоби прикордонники Мукачівського загону ДПСУ затримують по 5-10 осіб призовного віку, які намагаються незаконно перетнути український кордон, перепливши річку Тиса. Один із найпоширеніших методів — це переправа через річку на надувних човнах.
Читайте Новини.LIVE!