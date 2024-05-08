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У ДПСУ розповіли деталі про чоловіків, які потонули у Тисі

8 травня 2024 13:39
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
ДПСУ розповіли детальніше про трьох потепельників, знайдених у річці Тиса
У річці Тиса ДПСУ знайшла тіла потопельників. Фото: dpsu.gov.ua
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

У річці Тиса 6 травня знайшли тіла трьох чоловіків, які намагалися потрапити до Румунії. ДПСУ розкрили деталі про потопельників.

Коментар надала речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова для Новини.LIVE.

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За словами Лесі Федорової, спроби незаконного перетину кордону трапляються доволі часто. Чоловіки, які намагаються перетнути Тису, часто не можуть впоратися з її силою, бо річка доволі холодна та глибока, і м’язи людини охоплюють спазми, а гідрокостюм не рятує від переохолодження.

Що відбувається з тілами потопельників

Наразі вода у Тисі висохла, місяць тому ще не було видно кущів на березі. Та тіла, які довго перебували під водою, знайти буде неможливо, і люди будуть вважатися зниклими безвісти. 

"Експертиза встановлюватиме скільки часу перебували ці троє чоловіків у воді. Але одне із тіл потопельників можна буде ідентифікувати лише за одягом або ДНК", — зазначила речниця Мукачівського прикордонного загону. 

Нагадаємо, що у понеділок, 6 травня, в річці Тиса виявили тіла ще шістьох потопельників. Усі загиблі — чоловіки призовного віку.

Ухилянти намагаються вигадати різні способи перетнути кордон. Днями прикордонники затримали чоловіка, який намагався втікти, передягнувшись в жінку. Таким чином він хотів потрапити до Румунії.

Румунія
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ДПСУ
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