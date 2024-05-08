ДПСУ розповіли детальніше про трьох потепельників, знайдених у річці Тиса

У ДПСУ розповіли деталі про чоловіків, які потонули у Тисі
У річці Тиса 6 травня знайшли тіла трьох чоловіків, які намагалися потрапити до Румунії. ДПСУ розкрили деталі про потопельників.
Коментар надала речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова для Новини.LIVE.
Чому чоловікам не вдається подолати Тису
За словами Лесі Федорової, спроби незаконного перетину кордону трапляються доволі часто. Чоловіки, які намагаються перетнути Тису, часто не можуть впоратися з її силою, бо річка доволі холодна та глибока, і м’язи людини охоплюють спазми, а гідрокостюм не рятує від переохолодження.
Що відбувається з тілами потопельників
Наразі вода у Тисі висохла, місяць тому ще не було видно кущів на березі. Та тіла, які довго перебували під водою, знайти буде неможливо, і люди будуть вважатися зниклими безвісти.
"Експертиза встановлюватиме скільки часу перебували ці троє чоловіків у воді. Але одне із тіл потопельників можна буде ідентифікувати лише за одягом або ДНК", — зазначила речниця Мукачівського прикордонного загону.
Нагадаємо, що у понеділок, 6 травня, в річці Тиса виявили тіла ще шістьох потопельників. Усі загиблі — чоловіки призовного віку.
Ухилянти намагаються вигадати різні способи перетнути кордон. Днями прикордонники затримали чоловіка, який намагався втікти, передягнувшись в жінку. Таким чином він хотів потрапити до Румунії.
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