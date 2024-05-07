З Тиси витягли тіла трьох потонулих чоловіків

Річка Тиса. Фото з відкритих джерел

З річки Тиса, що на Закарпатті на кордоні з Румунією, дістали тіла трьох потопельників. Про страшну знахідку у воді прикордонникам повідомив місцевий рибалка.

Про це повідомляють у Державній прикордонній службі України у вівторок, 7 травня.

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Потонулий чоловік у річці Тиса. Фото: Держприкордонслужба

Жертвами виявилися молоді чоловіки

Лише за один день, 6 травня, на Закарпатті у річці Тиса виявили тіла трьох потопельників. Серед них був молодий прикарпатець. Тіла дістали з річки неподалік від кордону з Румунією.

Прикордонникам відділу "Яблунівка" Мукачівського загону спершу про страшну знахідку у воді стало відомо від місцевого рибалки. Прибувши на вказане місце, у ріці виявили тіло людини без ознак життя. Тоді викликали співробітників Нацполіції та ДСНС.

Потопельника дістали з води. Загиблим виявився 28-річний житель Івано-Франківщини.

Потонулий чоловік у річці Тиса. Фото: Держприкордонслужба

Того ж дня нижче за течією від кордону виявили тіла ще двох чоловіків. Одному із загиблих було всього 20 років, це був житель Сумщини. Особу іншого поки не встановлено.

Потонулий чоловік у річці Тиса. Фото: Держприкордонслужба

Прикордонники вкотре закликають усіх охочих перепливати Тису не ризикувати своїм життям і здоров’ям.

"Попри зниження рівня води, річка, як і будь-яка інша невідома водойма, залишається небезпечною для її подолання, особливо у темний час доби, коли спраглі до незаконного збагачення злочинні елементи, пропонують своїм жертвам її перетнути", — кажуть у пресслужбі Держприкордонслужби.

Нагадаємо, боєць "Азову" із позивним "Ніко" розкритикував ухилянтів, які ризикують життям, тікаючи за кордон. За його словами, краще загинути як чоловік на війні, аніж ганебно тікати.

Раніше ми писали про те, що чоловіки, які уникають мобілізації і намагаються нелегально виїхати з України, перевдягаються у жіночі речі, ховаються у бебі-боксах і "таємних" відсіках автобусів та автомобілів. Прикордонники знаходять ухилянтів за допомогою службових собак, тепловізорів і безпілотників.

Також ми повідомляли, що екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації.